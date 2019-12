Neljapäeval alanud streik halvas Pariisi ja paljude teiste suurlinnade transpordivõrgu ning tekitas poodides, hotellides ja restoranides kahjumihirmu.

Philippe ütles telepildis edastatud teates, et pensionireformi muudatused jõustuvad etappides ning need ei mõjuta enne 1975. aastat sündinud töölisi.

Kõiki oma aastakvoodi täis töötanud inimesi ootab garanteeritud 1000-eurone pension. See on suurem pensionist, mida saavad mitmed grupid praegu. Statistika järgi oli aga keskmine pension 2017. aastal 1600 eurot.

Peaministri sõnul jääb pensioniiga 62 aastale, kuid 2025. aastast hakkab riik nõudma kahte lisa-aastat, kui inimene tahab saada täispensionit.

"Käes on aeg ehitada kõigile kehtiv pensionisüsteem," lausus valitsusjuht. Ta rõhutas, et reform muudab pensionisüsteemi õiglasemaks ja tagab parema kaitse haavatavas olukorras töötajatele.

"Selleks, et tagada meie pension, rahastada suuremat solidaarsust, lõigata suuremast oodatud elueast rohkem kasu ilma makse suurendamata – ainus lahendus on töötada pisut kauem ja ka progressiivselt pisut kauem, nagu see on kõikjal Euroopas ja kõikjal maailmas," lausus Philippe.

Peaministri arvates annab valitsuse ettepanek aluse riigi halvanud streigid lõpetada. Ametiühingud töotavad aga plaanile vastu seista kuni valitsus selle tühistab.

Ametiühingud väidavad, et kavandatav universaalne pensionisüsteem lööb kõiki ühe vitsaga ning sunnib miljoneid avaliku ja erasektori töötajaid töötama tublisti kauem kui praegu seaduses ette nähtud 62. eluaastani.

Seni on Prantsusmaal toiminud 42 erinevat pensioniskeemi. Valitsus aga tahab koondada need ühte riiklikult hallatud süsteemi.

Praegune pensioni suurus põhineb erasektoris töötaja 25 enimteeninud aastal, riigitöötajate puhul kuuel enimteenitud kuul. Valitsus tahab selle lahenduse asendada kõikidele kehtiva punktisüsteemiga.

Vastuoluliselt tahab valitsus tühistada ka mõnede töövaldkondade erisused, mis annavad neile suurema pensioni. Nende gruppide seas on transporditöölised, meremehed, notarid ja ooperiesinejad.

Philippe'i sõnul tühistatakse ka need erisused etapiliselt.

Peaministri ettepanekud protestijaid ei rahustanud

Prantsuse peaministril ei õnnestunud ametiühinguid oma ettepanekutega rahustada.

Philippe üritas telepöördumises maandada ametiühingute hirme ja ütles, et muudatused rakendatakse järk-järgult ilma jõhkruseta ning et need ei mõjuta enne 1975. aastat sündinud töölisi.

Kuid ta ajas paljud vihale teatega, et kuigi seaduses sätestatud pensioniga püsib 62 aastal, siis viib valitsus sisse boonusesüsteemi, mille eesmärk on saada inimesed töötama 64 aastani.

Lisaks polnud teretulnud Philippe'i nõue, et teatud töötajate pensionite erisused ikkagi tühistatakse, olgugi et samuti järk-järgult. Suurema pensioni tagavad erisused kaotaksid näiteks raudteetöölised, meremehed ja ooperitöötajad.

Riikliku raudteefirma SNCF ametiühingud ärgitasid peaministri ettepanekute järel streiki tugevdama. Pariisi transpordioperaatori UNSA suurim ametiühing aga teatas, et püüdlused saada inimesed kauemat aega töötama ületas punase joone.

Kolm suurimat ametiühingute föderatsiooni – FO, CFDT ja CGT – kritiseerisid ka Philippe'i seisukohta, et nüüdsed ettepanekud annavad aluse streik lõpetada.

Rahul polnud ka viimasel nädalal kaks korda töölt minema kõndinud õpetajad.