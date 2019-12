Pariisis elav eestlane Martin Kala rääkis, et Prantsusmaal käib suurim streik, mida ta on 25 seal elatud aasta jooksul näinud. Samuti on tegemist väga põhimõttelise streigiga.

Kala selgitas "Ringvaates", et president Emmanuel Macron on suutnud läbi viia reforme, mida tema eelkäijad pole aastakümnete jooksul suutnud. Nüüd soovib ta reformida pensionisüsteemi.

Tema sõnul protestivad pensionireformi vastu peamiselt noored - üliõpilased ja kooliõpilased. "Pensionireform puudutab inimesi, kes on sündinud 1975. aastal ja hiljem. Reform käivitub alles 2037," lisas ta.

Kala ütles, et streik puudutab paljusid elualasid. "Teatavasti prantslased on teada-tuntud head meeleavaldajad. Pariisis on praegu huvitavad, võib-olla isegi väga ebahuvitavad ajad - nii palju kui on meeleavaldusi, on ka vaikust linnas. Linn on väljasuretatud," rääkis ta.

"Üleriigiline streik puudutab transporti, ametiühinguid, avalikku sektorit, koole, postkontoreid. Linn seisab, sest metrooliinid ei sõida, ainult üks liin sõidab põhjast lõunasse hommikuti kolm tundi ja õhtuti kolm tundi," lisas ta ja kirjeldas, et paljud inimesed sõidavad tööle jalgratastega, osad aga kõnnivad kolm tundi jalgsi tööle.

"Kui siin on käinud jutt, et streik kestab jõuludeni kindlasti, siis mõni ütleb, et see kestab veebruarini. See tekitab küll kõheda tunde - ei taha veel kaks kuud kolm tundi tööle minna," rääkis Kala.