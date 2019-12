Prantsusmaal jätkuv streigilaine üha suurendab reisijate kannatusi

Riiklik raudteefirma SNCG hoiatas, et häired on nädalavahetusel samal tasemel kui neljapäeval ja reedel.

Käigus on ainult 10-15 protsenti kiir- ja regionaalrongidest.

Pariisi metroos on üheksa liini täielikult suletud ja viis osaliselt käigus. Juhtideta rongidega 1. ja 14. liin töötavad ainsana normaalselt.

Palju reise on tühistatud ka rahvusvahelistel kiirrongiliinidel Eurostar ja Thalys.

Lennuliiklus oli streikidest vähem häiritud ja naases laupäeval tavapärasesse režiimi, kui lennundusvõimud tühistasid lennupiirangud.

Esmaspäeval hoogustub ilmselt veelgi transporditöötajate streik ja teisipäevaks on kavandatud üle riigi massimeeleavaldusi.

Kolmapäeval peaks peaminister Edouard Philippe avalikustama proteste põhjustanud pensionireformi üksikasjad ning see võib tuua kaasa rahva veelgi suurema pahameele.

Pariisi külastavad turistid on samuti pidanud pettuma. Maailmakuulus Louvre'i muuseum teatas, et streigi tõttu on mõned saalid suletud. Grand Palais's on kinni ka El Greco suurnäitus.

Pariisi ooper ja veel mitu teatrit on streikide tõttu jätnud viimastel päevadel ära mitu etendust.

Ametiühingud väidavad, et kavandatav universaalne pensionisüsteem lööb kõiki ühe vitsaga ning sunnib miljoneid avaliku ja erasektori töötajaid töötama tublisi kauem kui praegu seaduses ette nähtud 62. eluaastani.

Seni on Prantsusmaal toiminud 42 erinevat pensioniskeemi, Macron tahab koondada need ühte riiklikult hallatavasse süsteemi, mis olevat praegusest õiglasem.