Kiik: apteegiturul on siiani käinud justkui pokkerimäng

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et apteegireformiga tuleb edasi minna. Siiani on kiige sõnul ravimite hulgimüüjad passinud, oodates, kas seadust muudetakse või mitte ja kas on vajadust omandisuhteid korda teha.

Riigikogu lükkas teisipäeval tagasi koalitsiooni esitatud ravimiseaduse muutmise seaduse, millega oleks tühistatud apteegireform.

Kiik ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema hinnangul on apteegireformiga sedasiminek õige ning ta loodab, et seda seisukohta jagab parlamendienamus.

Kiik selgitas, et ministeerium on koos ravimiametiga kaardistanud piirkonnad, kus kavandatava reformi jõustumisel võib tekkida teatud üleminekuküsimusi, mis vajaksid kolme kuu jooksul lahendamist. "Me näeme seda, et 77 protsenti Eesti asulastest on tegelikult täna kaetud vajalike apteekidega ehk tuleb tegeleda selle natuke vähem kui veerandiga, kus on oluline leida proviisoriomandi nõuetele vastav apteek," lisas ta.

Kiige sõnul esitab ministeerium kolmapäeval sotsiaalkomisjonile ettepanekud, mis näevad ette apteegireformi toimumist etapikaupa. "Selleks, et see üleminek oleks sujuv, et ei tekiks isegi sellist võimalust, et keegi hirmutab siin 300 apteegi kinniminemise või muu sellisega, mida ma isiklikult niikuinii tõenäoliseks ei pea. Aga tõsi on see, et seda hirmu on piisavalt palju süstitud nii avalikku arvamusse kui ka poliitikute sekka," rääkis minister.

Kiik ütles, et praegu vastab kõikidele nõuetele umbes 200 apteeki ning umbes 300 apteeki vajavad suuremal või väiksemal määral korrastamist ehk proviisoriomandi nõuetele vastavusse viimist.

"Minu hinnangul on turul toimunud teatavas mõttes pokkerimängimine, passimine, kus hulgimüüjate, suurte kettide omanikud on oodanud, kas seadust muudetakse või ei muudeta, kas on vajadust omandisuhteid korda teha või ei ole. Seetõttu ongi see üldarv suhteliselt aeglaselt paranemise suunas liikunud. Aga kui anname selge signaali välja, et me läheme nüüd üle etapi kaupa ja neil on vahetähtajad, siis kindlasti hakkab ka turg reageerima, sest vastasel juhul tulevad lihtsalt proviisorid ja asutavad uusi apteeke ja turuosa läheb nii või teisiti üle proviisoriapteekidele," selgitas minister.