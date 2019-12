Juhtkirjad: tabletikuningad lõikasid apteekide sulgemisega näppu

Eesti Päevaleht kirjutab, et on uskumatu, et tänapäeval üldse nii asju aetakse kui rahva esindusorgan riigikogu käitub üks kordki isepäiselt, mitte kui kummitempel. "Selline ärimeeste jõudemonstratsioon on vastik arrogantne väljapressimine, mis vaid madaldab nende võitlust ja avab loodetavasti ka nende inimeste silmad, kes pole seni veel aru saanud, millist mängu mängitakse."

Aktsioon väärib Päevalehe hinnangul hukkamõistu ka selle poolest, kuivõrd ebaviisakalt käituti oma partnerite ja klientidega. "On hea tava, et sellisest protestist teavitatakse päevi, kui mitte nädalaid ette. Seda enam, et apteek ei ole kinosaal - ootamatu sulgemine on reaalne mäng inimeste tervisega. See näitab veelgi enam, kui vähe austavad suured apteegiketid lihtsat inimest, abivajajat."

Samale järeldusele jõudis ka Õhtuleht, kes juhtkirjas tõdes, et apteegikettide sulgemine poole päeva pealt näitab, kui palju needsamad ketid, õigemini nende omanikud ravimiostjatest tegelikult hoolivad. "Ei mingit ligimesearmastust ega kliendisõbralikkust, vaid puhas äri - loodetavasti mitte üle laipade."

Õhtulehe hinnangul ei kannata kriitikat ka väide, et sulgemisega taheti tutvustada rahvale olukorda, kuidas hakkab 1. aprillist välja nägema apteegindus, kui apteegiketid peavad oma poed kinni panema ja ravimimüük läheb üle proviisoritele. "Kolmapäevane ootamatu sulgemine aga vaevalt loodetud eesmärki täidab, sest omanike poliitikutevastane meelepaha nuheldi kätte apteeki vajalikke ravimeid ostma tulnud vanamemmedele."

Postimees oma juhtkirjas apteegikettide suhtes nii karmisõnaline pole ning hinnangu andmise osas pigem kirjeldab olukorda, kuhu tänaseks on välja jõutud. Erinevalt Päevalehest ja Õhtulehest leiab Postimees, et inimeste hinnang polnud apteekide ootamatule sulgemisele üksmeelselt tauniv.

"Tahaks küsida, kelle poolehoidu ketiapteegid niisuguse käitumisega võita püüavad, kuid nagu eilne päev näitas, polegi inimeste hinnang sellise tegevuse suhtes üksmeelselt tauniv. Leidub neid, kellele mõjus veenvalt suletud apteegi uksele riputatud selgitus, et kui reform ära tehakse, siis 1. aprillist ongi see apteek juba jäädavalt suletud."

Lõpetuseks Postimees siiski nendib, et apteegiteenuse selline pantvangi võtmine annab veelgi kaalu seisukohale, et proviisori kutse-eetika on apteegiäri lahutamatu osa.