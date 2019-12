Rahandusminister Martin Helme (KRE) sõnul toetavad kõik valitsuserakonnad täiemahulist rahvaloendust. See maksab küll kaheksa miljonit eurot rohkem, kuid muudab loendusandmed pisut täpsemaks.

Otsustamise lükkas valitsus siiski jaanuarisse, kuna vajaminevat raha alles otsitakse.

See otsus, et 2021. aasta rahvaloendust ei tehta puhtalt registripõhiselt, sündis juba mõnda aega tagasi. Täna pidi statistikaamet teatama, kas lisaks registrite kasutamisele küsitletakse 60 000 inimest või minnakse ukse taha kõigile, kes veebiankeeti ei täida.

Viimane variant vähendaks rahvaloenduse veamäära neljalt-viielt protsendilt 2,5 protsendini. Samas maksaks see kaheksa miljonit eurot rohkem. Tänaseks plaanitud statistikaameti pressikonverents jäi ära, sest vabariigi valitsuses kaks päeva arutatud küsimus vastust ei leidnud.

"Küsimusele, kust leiab rahandusminister raha, on vastus väga lihtne. Eks ta läheb teiste ministrite juurde ja ütleb, et teil on siin vaja kuskil kokkuhoidu teha," ütles Helme ERR-ile.