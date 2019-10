"Kõige olulisema päevakorra punktina kinnitasime loendusprogrammi ehk mis on need tunnused, mida 2021. aasta loendusprogrammis uuritakse. Need koosnevad kahest osast: üks on Euroopa Liidu seatud kohustuslikud tunnused, mida on kokku 38 tunnust isikute, eluruumide ja leibkondade kohta. Teine pool on siis Eesti tarbijate vajadustest tulenevad tunnused ja neid on kokku 14 tunnust, mis täiendavalt kinnitati," ütles statistikaameti peadirektor Mart Mägi kolmapäeva õhtul ERR-ile.

"Eesti tarbijate soovil võimalik registrite andmete põhjal on võimalik esitada statistikat näiteks rahvuse, emakeele, sünnitatud laste arvu ja veel rea teiste tunnuste kohta," selgitas Mägi. Statistikaameti pressiteate kohaselt sisaldavad tarbijate soovil lisatud tunnused muuhulgas ka mitut enesehinnangu tunnust.

"Need teemad, mis on saanud ühiskonnas kajastust, said sisse - ehk tegelikult võib öelda, et lihtsustatud kujul kõik teemad, mis olid laua peal eelmine loendus ja on kirjas ka statistika seaduses - usuline kuuluvus, võõrkeeled, tervise teemad - kõik need teemad said ka loendusprogrammi sisse pandud," rääkis Mägi.

Tunnuste lisandumine võib nõuda lisaraha

Tarbijate soovil lisatud tunnuste kogumine võib siiski tähendada, et algselt ainult registripõhisena kavandatud loendusel on vaja korraldada ka küsitlus - algselt veebiküsitlusena ning hiljem ka näost-näkku inimestega kohtuvate loendajate abil, tõdes Mägi.

"Võib küll öelda, et osa tunnuseid registris ei ole, mis viitab väga selgelt sellele, et loendus ei saa toimuda puhtalt registri põhjal," ütles statistikaameti juht. "Milline on loendusmeetod, saame lõplikult kinnitada detsembris, pärast seda, kui meil on teine prooviloendus tehtud ja me oleme tuvastanud, millised allikad me saame kasutusele võtta nende lisatunnuste osas," selgitas Mägi.

See omakorda võib tähendada aga lisaraha vajadust, tõdes atatistikaameti juht. "See sõltub sellest, millised allikad me kasutusele võtame. Kindlasti juhul, kui me peame allikatena võtma kasutusele tavaloenduse kombinatsiooni, siis see rahastus ei ole piisav," rääkis ta.

Valitsus on eelarves plaaninud loendusele 5 miljonit eurot, kuid kui tekib vajadus kasutada loendajaid, võib täiendav summa ulatuda kümne või isegi 15 miljoni euroni, tõdes Mägi. "Valitsus on eraldanud tänasel hetkel 5 miljonit. Aga kui me peaks rääkima tavaloenduse läbiviimisest, siis tavaloendus läheb maksma mitte vähem kui 10 miljonit, pigem meie hinnang on täna üle selle, kuni 15 miljonit - sõltub sellest, kui paljud inimesed vastavad veebis," rääkis ta. Eelmisel rahvaloendusel 2011. aastal vastas veebi kaudu 67 protsenti Eesti inimesi.

Mägi hinnangul jääb umbes neljandik inimestest veebiküsitluse kaudu kättesaamatuks ja see nõuab nende juurde loendajate saatmist, keda on lühikeseks ajaks vaja tuhendeid. "Minimaalne loendajate hulk on üle 3000 ja see tähendab väga mastaapset tööd, sest kui eelmine kord erandlikult Balti riigid tegid loendust kolme kuu jooksul, siis tegelikult Euroopa Liidu nõue on maksimaalselt üks kuu, mille jooksul rahvaloendus peab toimuma. See on väga suur hulk küsitlejaid, kes väga lühikese aja jooksul peavad sel juhul "põllu peal" käima," selgitas Mägi.

Praegu on siiski loendusmeetod veel lahtine, selle otsustamine sõltub detsembri alguses selguvatest prooviloenduse tulemustest ning lõplik otsus peaks tulema aasta lõpus, rõhutas Mägi.

Loendusel kasutab statistikaamet vähemalt 24 registri andmeid, koostöö nendega algas ligi kümme aastat tagasi.

Rahva ja eluruumide loendus on valitsuse kinnitatud statistikatöö, mille meetodi ja kasutatavad allikad valib rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt statistikaamet.

Kolmapäeval valitsuskomisjonis kinnitatud loendustunnused:

1. EL kohustuslikud isiku- ja eluruumitunnused

Alaline elukoht

Alaline elukoht aasta enne loendust

Sugu

Vanus

Seaduslik perekonnaseis

Sünniriik/-koht

Kodakondsus

Leibkonnaliikmete omavahelised seosed

Töökoha asukoht

Hetke hõiveseisund

Ametinimetus ISCO-08 Eesti 2018 versioon

Majandusharu

Tööalane staatus

Haridustase

Kas on kunagi välismaal elatud ja riiki saabumise aasta (1980 ja hiljem)

Leibkondade valduse staatus

Kogurahvastik

Paikkond

Leibkondlik staatus / Leibkondlik seis

Perekondlik staatus / Perekonnaseis

Tuumperekonna tüüp

Tuumperekonna suurus

Tavaleibkonna tüüp

Tavaleibkonna suurus

Elamistingimused

Elamispinna tüüp

Elamispinna asukoht

Tavaeluruumide valdusõigus

Omandi liik

Elanike arv

Kasulik põrandapind ja/või eluaseme tubade arv

Veevarustussüsteem

Tualettruum

Vannituba

Kütte tüüp

Eluruumid hoone tüübi järgi

Eluruumid ehitusaja järgi

Eluaseme asustustiheduse standard

2. Eesti tarbijate vajadusest lähtuvad tunnused

Rahvus

Emakeel

Sünnitatud laste arv

Esimese lapse sünnitamise iga

Paiknemise info küla tasandil

Teine elukoht

Teised sissetuleku allikad

Põlisuse näitajad

Teised elatusallikad

Võõrkeeled

Usuline kuuluvus

Tavaline nädala tööaeg

Tegeliku ja registreeritud elukoha erinevus

Tervise teemal vastaja hinnang tegevuse piiratuse kohta

Valitsuse loenduskomisjoni esimees on rahandusminister ja sellesse kuuluvad haigekassa juhatuse esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja, töötukassa juhatuse esimees, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler, justiitsministeeriumi kantsler, kaitseressursside ameti peadirektor, maa-ameti peadirektor, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler, maksu- ja tolliameti peadirektor, rahvastikuminister, riigihalduse minister, siseministeeriumi kantsler, sotsiaalministeeriumi kantsler, statistikaameti peadirektor.