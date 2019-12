Trump allkirjastas sanktsioonid Nord Streamiga seotud firmadele

USA senat toetas teisipäevasel hääletusel ülekaalukalt sanktsioonide kehtestamist.

Eelmisel nädalal samuti vaevata USA esindajatekoja läbinud seaduse eesmärk on peatada 10,6 miljardi dollari maksumusega Nord Stream 2 ehitamise jätkamine.

Ühendriikide seadusandjad on hoiatanud, et projekt tooks Vene presidendi Vladimir Putini valitsusele miljardeid dollareid tulu ja suurendaks järsult Moskva mõjuvõimu Euroopas.

Mitu Euroopa valitsust, kes projekti toetavad, on manitsenud Washingtoni mitte sekkuma oma äriasjadesse.

Nord Stream 2 kahekordistab Venemaa ja Saksamaa gaasitransiidi mahtu. Venemaa lootis 1230-kilomeetrise gaasitoru valmis saada aasta lõpuks, kuid projekti valmimine on venima jäänud, sest ehituslubade saamine Taanilt kujunes keeruliseks.

USA ning Ida- ja Kesk-Euroopa riigid, nende seas Ukraina, on projektile häälekalt vastu ja kardavad, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist ja Moskva poliitilist mõjuvõimu. Samuti kardetakse, et Venemaa saab tänu Nord Stream 2-le avaldada suuremat survet Ukrainale, kuna Euroopa sõltub vähem läbi Ukraina liikuvast Vene gaasist.

Sel nädalal ütles Saksa kantsler Angela Merkel, et Saksamaa ei vasta Ühendriikide otsusele kehtestada sanktsioonid Nord Stream 2 gaasitoru ehitusega seotud firmadele.

"Ma ei näe muud viisi peale kõneluste teha selgeks, et me ei kiida seda heaks," sõnas Merkel, mõistes hukka sanktsioonide eksterritoriaalsuse.

Projekt maksab umbes 9,5 miljardit eurot, millest poole rahastab Vene gaasigigant Gazprom ja ülejäänu Wintershall Dea, OMV, Engie, Shell ja Uniper.

Kuigi sanktsioonid ei ole rahastajaid veel tabanud, ütles Uniperi tegevjuht Andreas Schierenbeck, et olukorda võetakse väga tõsiselt. "Kui sanktsioonid peaks meid mõjutama – mida need praegu ei tee ja millele viiteid pole –, peame me vaatama võimalikku ärimõju," ütles ta. "Ma ei tea mis määral sanktsioonid projekti sandistada võivad."