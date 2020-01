Putin: Nord Stream 2 saab valmis järgmise aasta algul

"Ma loodan, et selle aasta lõpus või järgmise aasta esimese kvartalis viiakse töö lõpule ja gaasijuhe hakkab toimima," ütles Putin ühisel pressikonverentsil pärast läbirääkimisi Saksa liidukantsleri Angela Merkeliga.

USA kehtestas möödunud kuul sanktsioonid ettevõtetele, mis töötavad peaaegu valmis gaasijuhtme rajamisel. Torustik peaks kahekordistama gaasitarneid Saksamaale ning on riikliku energiahiiu Gazprom ekspordistrateegia võtmekomponent.

Washington usub, et 9,5 miljardi eurone projekt annab Venemaale liiga suure mõju Lääne-Euroopa julgeoleku ja majanduse üle.

Energiaminister Aleksandr Novak ütles detsembris, et gaasijuhe saab valmis 2020. aasta lõpuks. Putin lausus nüüd, et Ühendriikide sanktsioonid viivitavad gaasijuhtme valmimist mitme kuu võrra.

Merkel lisas, et sanktsioonidest hoolimata on võimalik Nord Stream 2 lõpule viia. "Teatav viivitus on, aga see viiakse lõpule."

Ta kordas, et Saksamaa peab ekstraterritoriaalseid sanktsioone kohatuks ning seepärast jätkab selle projekti toetamist.

Venemaa võib ehitamise üksi, välispartnereid kasutamata lõpule viia, kinnitas Putin. "Küsimus on tähtaegades. See on siin ainus probleem."