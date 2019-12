Sanktsioonidest tulenev seisak Nord Stream 2 töös võib olla ajutine

Gaasijuhtme Nord Stream 2 avamerepaigaldusega tegelev rahvusvaheline ettevõte Allseas peatas töö seoses USA sanktsioonidega, mis on kirjas Ühendriikide riigikaitse eelarves. Eesti välisministri Urmas Reinsalu sõnul võivad sanktsioonid kaasa tuua kogu projekti peatumise. Samas ei saa välistada võimalust, et tegu on vaid ajutise seisakuga.

Allseas teatas, et ootab USA võimudelt selgitusi sanktsioonide kohaldamise kohta. Eelneva informatsiooni kohaselt võidakse sanktsioonide kehtestamise korral Allseas'i vara USA-s blokeerida, igasugused tehingud Ühendriikide jurisdiktsiooni all keelustatakse, ettevõte lõigatakse ära USA turust ning selle juhtidel keelatakse Ühendriikidesse siseneda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ähvardused on tõsised ning välisminister Urmas Reinsalu hinnangul võib kogu gaasijuhtme projekt seisma jääda.

"Võib küll juhtuda. Iseenesest on üllatav, et USA kongress nii viimasel hetkel selle kehtestas, sest tegelikult juba suvel anti asjad sisse ja kusagil 100 kilomeetrit on jäänud veel seda trassi tegemata. Aga seda ei saa välistada, sest selge on, et seal on globaalsed firmad taga ja USA sanktsioonide alla sattumine võib nende äritegevust väga valusalt haavata," rääkis Reinsalu.

Riigikogu juures tegutseva Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing ei pea Nord Stream 2 projekti täielikku peatumist eriti tõenäoliseks.

"Ma arvan, et see tõenäosus ei ole väga suur ja et ühel või teisel kujul see ehitus jätkub, pigem on tegu ajutise seisakuga ja nad kaaluvad oma võimalusi ja isegi kui see ettevõte seda ei jätka, võib olla leitakse mingid muud lahendused," arvas ta.

Kindlasti aga projekti valmimine viibib ja läheb ka kallimaks.

"Kindlasti viivitus tähendab, et see läheb keerulisemaks ja kallimaks. See pole ehk enam nii tasuv erinevatele osapooltele, aga need, kes teevad suuri infraprojekte, peaksid arvestama sellega," leitis Kitsing.

Euroopa Komisjon ütleb, et analüüsib praegu sanktsioonide mõju ja kaalub edasisi samme.

"Põhimõtteliselt on Euroopa Liit vastu sanktsioonidele, mis kehtestatakse Euroopa kompaniidele, mis tegelevad seadusliku äriga. Komisjoni eesmärk on alati olnud kindlustada, et Nord Stream 2 tegutseks läbipaistval ja mittediskrimineerival moel ning kooskõlas rahvusvaheliste ja EL-i energiaseadusega," kommenteeris Euroopa Komisjoni kõneisik Stefan De Keersmaecker.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas esmaspäeval USA sanktsioone vastuvõetamatuteks ning avaldas lootust, et sellised sammud ei takista olulise projekti valmimist.