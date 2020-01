"Möödunud aastal uuendati gaasidirektiivi, mis kehtestab sarnased reeglid kõigile gaasiühendustele, mis tulevad kolmandatest riikidest. Ehk et me ei räägi üksnes Nord Streamist vaid ka kõigist teistest gaasitorudest tulgu nad mis iganes algpunktist. Aga kui nad sisenevad Euroopa Liitu, peavad nad vastama kindlatele reeglitele. Nende reeglite kehtestamist kontrollime me koostöös kohaliku agentuuriga, Saksamaa puhul siis Bundesnetzagenturiga," rääkis Simson ERR-ile.

Tema sõnul peab gaasivõrk olema avatud ka kolmandatele tarnijatele, sel peab olema selge tariifimääramise poliitika ja see peab olema lahutatud tootjast. "Pole võimalik Nord Streami käivitada ilma et ta vastaks meie reeglitele," rõhutas Simson.

Küsimusele, kas see tähendab, et käivitamiseks peab gaasijuhe saama tegevusloa ja selleks on vaja torujuhtme omanik ja tootja lahutada, vastas Simson: "Absoluutselt. Iga gaasiühendus kolmandast riigist peab vastama kindlatele reeglitele ja see ei anna mingit võimalust ka Nord Streamil taotleda erandit."

Simson ütles ka, et Euroopa Liit on viimastel aastatel väga palju investeerinud sellesse, et me ei sõltuks ühest tarnijast ja et me ei oleks sõltuvad ka ühest trassist või transiidikoridorist. "Seda on eelkõige tehtud liikmesriikide vaheliste gaasiühenduste loomisega ja ka LNG-võrgustikku investeerimisega, sest et LNG on selline vorm gaasist, mis saab saabuda Euroopa liikmesriikidesse igalt poolt maailmast," rääkis ta.

"Ja lisaks väga oluline on see, et aasta lõpus saime me vahendatud Ukraina ja Venemaa vahelise läbirääkimise ja sai sõlmitud uus viieaastane leping transiidiks läbi Ukraina," märkis energeetikavolinik.

Küsimusele, kuidas Euroopa Komisjon reageerib USA kehtestatud sanktsioonidele, mis puudutavad Nord Streami toru ehitavaid ettevõtteid, vastas Simson, et Komisjon hetkel analüüsib selle mõju Euroopa ettevõtetele.

"Tõsi on see, et USA-l ja Euroopa Liidul on olnud sanktsioone nende tegevuste suhtes, mis ei vasta rahvusvahelisele õigusele või ei vasta Euroopa Liidu õigusele. Kui ehitustegevus vastab Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele ja liikmesriigid on andnud selleks õiguse, siis selline sanktsioon vajab täiendavat analüüsi," rääkis volinik.