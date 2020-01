"Märterlus oli auhind tema raugematute jõupingutuste eest kõigi nende aastate jooksul," lausus Khamenei oma farsikeelsel Twitteri kontol Qasem Soleimanile viidates.

Iraani kõrgeim juht kuulutas islamivabariigis välja ka kolmepäevase leina.

"Tema lahkumisega, Jumala tahtel, tema töö ja teekond ei lõppe, vaid ees ootab karm kättemaks kurjategijatele, kes kastsid läinudöises vahejuhtumis oma räpased käed tema ja teiste märtrite verre," lausus Khamenei.

Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse Quds juht Soleimani hukkus neljapäeva hilisõhtul Iraagis USA raketirünnakus, milles sai surma veel seitse inimest.

Ühendriigid korraldasid raketirünnaku pärast seda, kui president Donald Trump oli ähvardanud Iraani täpsustamata sammudega pärast seda, kui Iraani-meelse Iraagi relvarühmituse toetajad piirasid USA saatkonda Iraagis. Sellele eelnesid USA õhurünnakud poolsõjaväelise rühmituse Hashed al-Shaabi baasidele Iraagi lääneosas ja Süüria idaosas, kus hukkus 25 rühmituse võitlejat.

Ühendriigid andsid õhulööke vastuseks vähemalt 30 raketi tulistamisele reedel Kirkukis asuva Iraagi sõjaväebaasi K1 pihta. Need surmasid ühe ameeriklasest tsiviiltöötaja ja vigastasid nelja USA sõdurit ning Iraagi julgeolekujõudude liikmeid.

Soleimani oli Iraani eriesindaja Iraagis, kes on etendanud naaberriigis kaalukat rolli juba aastaid, aidates muuhulgas Iraagi relvajõududel vallutada tagasi äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kätte langenud alasid.

Iraan kutsus välja USA huve esindava Šveitsi diplomaadi

Teheran kutsus reedel välja diplomaadi Šveitsi saatkonnast, mis esindab USA huve Iraanis, et mõista hukka revolutsioonikaardi tähtsa kindrali tapmine.

"Kindral Soleimani tapmise järel USA vägede poolt, kutsuti välja Šveitsi ajutine asjur ja talle edastati Iraani karm hukkamõist," edastas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Abbas Mousavi Twitteris.

"Talle öeldi, et see on Ameerika riigiterrorismi selge juhtum, ja Ameerika režiim kannab vastutust kõigi tagajärgede eest," lisas ta.

Teheranil ja Washingtonil ei ole alates 1980. aastast otseseid diplomaatilisi suhteid.