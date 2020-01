"Oh Qasem Soleimani, see on jumalik võit," hõiskasid meeleavaldajad Bagdadi Tahriri väljakul, oma protestiliikumise kondumispunktis.

"See on Jumala kättemaks tapetute vere eest," lisas üks meeleavaldaja, viidates umbes 460 inimesele, kes on hukkunud vägivallas, milles protestijad süüdistavad Iraani toetusega Iraagi julgeolekujõude.

USA välisminister Mike Pompeo riputas neljapäeval Twitterisse video, mis näitab tema sõnul, et iraaklased tantsivad tänavatel pärast Soleimani tapmist.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

"Iraaklased, iraaklased, tantsivad tänavatel vabaduse eest; tänulikud selle eest, et kindral Soleimanit enam ei ole," kirjutas Pompeo koos videoga, kus on näha kümneid inimesi jooksmas mööda teed ja lehvitamas Iraagi lippe ja teisi plakateid.

Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonide eest vastutava eliitüksuse Quds juht Qasem Soleimani hukkus neljapäeva hilisõhtul Iraagis USA raketirünnakus, milles sai surma veel seitse inimest, teiste seas Iraagi Iraani-meelse poolsõjaväelise rühmituse Hashed al-Shaabi asekomandör Abu Mahdi al-Muhandis.

Soleimani oli Iraani eriesindaja Iraagis, kes on etendanud naaberriigis kaalukat rolli juba aastaid, aidates muuhulgas Iraagi relvajõududel vallutada tagasi äärmusrühmituse ISIS kätte langenud alasid.

Iraagi peaminister: USA raketilöök ähvardab läita sõja

Iraagi peaministri kohusetäitja Adel Abdel Mahdi taunis reedel "agressioonina" USA raketirünnakut, mis ähvardab tema sõnul läita sõja.

"Riiklikul ametikohal töötava Iraagi kõrge sõjaväekomandöri tapmine on agressioon Iraagi riigi, selle valitsuse ja rahva vastu," teatas Mahdi avalduses.

Peaminister viitas Hashed al-Shaabi asekomandörile Abu Mahdi al-Muhandisele, kes sai surma samas õhulöögis, milles hukkus Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonide eest vastutava eliitüksuse Quds komandör Qasem Soleimani.

Abdel Mahdi sõnul oli raketilöök ka USA vägede Iraagis võõrustamise tingimuste jäme rikkumine.

Ühendriikidel on Iraagis umbes 5000 sõdurit.