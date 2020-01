Trump: USA annab Teherani rünnaku korral löögi 52 Iraani objektile

USA president Donald Trump hoiatas laupäeval, et Ühendriikidel on Iraanis sihikul 52 objekti, millele antakse väga kiiresti väga jõuline löök, kui islamivabariik ründab USA kodanikke või vara.

Iraani tippkindrali tapmist kaitsvas Twitteri-postituses ütles Trump, et 52 viitab 1979. aasta pantvangikriisile, kui Ühendriikide Teherani-saatkonnas hoiti enam kui aasta pantvangis 52 ameeriklast.

Trump kirjutas, et need objektid on "väga kõrgel tasemel & väga tähtsad Iraanile & Iraani kultuurile ning et neile sihtmärkidele ja Iraanile endale ANTAKSE VÄGA KIIRESTI VÄGA JÕULINE LÖÖK. USA ei soovi enam ähvardusi!"

Iraan on ähvardanud Ühendriikidele kätte maksta pärast seda, kui USA tappis reedel droonirünnakus riigi mõjuvõimsa revolutsioonikaardi välisoperatsioonide juhi Qasem Soleimani.

Iraani-meelsed rühmitused ründasid laupäeval USA rajatisi Iraagis ja manitsesid sealseid julgeolekujõude hoidma eemale Ühendriikide sõduritest sõjaväebaasides.

Kaks mürsku langes laupäeval USA suursaatkonna lähedale Bagdadi üliturvatud Rohelises Tsoonis ning pea samal ajal tabas kaks raketti Al-Abadi õhujõudude baasi, kus baseeruvad Ühendriikide väed.

Iraagi sõjavägi kinnitas raketirünnakuid Bagdadis ja al-Baladile, lisades, et kannatanuid nendes polnud. Ka USA märkis, et keegi koalitsioonivägedest surma ei saanud.

Ühendriikide sisejulgeolekuministeerium teatas omalt poolt, et hetkel ei ole teada ühestki konkreetsest ohust USA territooriumil.

Bagdadi rünnakuid ei ole keegi veel omaks võtnud, kuid Hashed al-Shaabi sõjalisse võrgustikku kuuluv Iraani-meelne relvarühmitus Kata'ib Hizbollah ärgitas laupäeval Iraagi vägesid hoidma sõjaväebaasides eemale USA sõduritest. "Me kutsume riigi julgeolekujõude eemalduma vähemalt tuhande meetri kaugusele USA baasidest alates pühapäeva hommikul kella viiest," lisas rühmitus.

Pühapäeval toimub Iraagi parlamendis istung, kus Hashedi väitel peaks hääletatama USA vägede väljasaatmise poolt.

Washington on süüdistanud Hashedi rühmitust terve rea raketirünnakute korraldamises viimastel nädalatel USA diplomaatide ja sõdurite vastu.

Paljud Ühendriikides kardavad, et Soleimani tapmine viib laiema konfliktini Iraaniga.

"See ei ole enam kaudne sõda," lausus mõttekoja New America Foundation teadur Erica Gaston.

USA õhulöögis Bagdadi rahvusvahelisele lennuväljale hukkus reede hommikul kokku viis Iraani revolutsioonikaartlast ja viis Hashedi liiget. Nende seas oli ka Soleimani nõunik ja isiklik sõber, Hashedi asekomandör Abu Mahdi al-Muhandis.