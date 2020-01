Vallavõim asub Kiviõli õpetajatega streigi asjus läbi rääkima

Õpetajad nõuavad detsembri alguses ootamatult vallandatud direktori tööle ennistamist. Vallavalitsuse seisukoht on, et sel põhjusel streikimine on ebaseaduslik. Seda, et nende arvates on Kiviõli 1. keskkooli õpetajate streik ebaseaduslik, toonitasid Lüganuse valla juhid juba kohtumisel, mis toimus enne 17. detsembril peetud õpetajate hoiatusstreiki.

Kiviõli 1. keskkooli õpetajaid nõustava haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri arvates on streik oma vallandatud juhi toetuseks siiski lubatud.

Lisaks valla juhtidele taunivad streigiplaani üheksa Kiviõli 1. keskkooli lapsevanemat, kes on saatnud vallavalitsusele selle kohta avalduse. Õpetajate streigiplaani laidab ka protsessi jälgiv Ida-Virumaalt riigikokku valitud endine haridusministeeriumi asekantsler ja koolijuht Katri Raik.

"Õpetaja töö on tegeleda õpilastega, olla klassiruumis. Jah, ta tõmbab tähelepanu, aga kui kujutada ette, et hakata streikima iga päev, siis mina seda õigeks ei pea. Aga muidugi, see on õpetajate otsus, õigus on streikida," ütles Raik.

Kiviõli 1. keskkooli õpetajate esindajana on Mariliis Randmer seisukohal, et pedagoogidel on õigus oma põhimõtete eest seista.

"Avalikkus võib-olla ei teagi, et õpetaja ei seisne ainult õpetamises. Ta kuulub ka meeskonda, õpetajal on ka omad õigused ja kohustused. Õpetaja amet on palju laiem ja palju kirjum kui puhtalt õpetamine. Jah, see on meie põhitöö, aga me oleme siin ju ka organisatsiooni liikmed ja me peame koos seda organisatsiooni juhtima," rääkis Randmer.

Kui Kiviõli 1. keskkooli õpetajad pakkusid streigieelsete läbirääkimiste päevaks esmaspäeva, siis Lüganuse vallavalitsuse pakkumine oli teisipäev või kolmapäev. Kokkusaamise aeg ja koht peaks selguma esmaspäeva jooksul.