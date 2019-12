Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles laupäeval Kiviõli 1. keskkoolis toimunud rahvakoosolekul, et võtab saadud info teadmiseks ning teeb hiljemalt jaanuari lõpuks otsuse, kuidas edasi minna. Ta ei välistanud ka võimalust, et alustab vallandatud koolidirektori, Lüganuse volikogus opositsiooni kuuluva Heidi Uustaluga läbirääkimisi.

Uustalu ütles, et tema on avatud kõikideks pakkumisteks ning talle sobib ka ettepanek tulla kooli juhtima tähtajaliselt kuni õppeaasta lõpuni.

Koolipere esindaja Mariliis Randmeri sõnul pole aga õpetajad valmis ootama kuni jaanuari lõpuni ning on oma senistel seisukohtadel, ehk nõuavad Uustalu tööle ennistamist. Tõenäoliselt juba esmaspäeval, 30. detsembril teevad õpetajad otsuse alustada streiki, ütles Randmer. Kuna aga seaduse kohaselt tuleb streigist vähemalt kaks nädalat ette teatada, siis lükkub ka tööseisak selle võrra edasi.

Keskerakonna ja Isamaa moodustatud Lüganuse vallavalitsuse otsustas Reformierakonna fraktsiooni kuuluva Uustalu ametist vabastada 5. detsembril, misjärel on vallas ja kooli ümber lahvatanud tõsised pinged. Vallandamise põhjuseks toodi koolis 13. novembril toimunud Reformierakonna noorte koosolek.

Laupäeval oli valla ettevõtjate eestvedamisel kooli kokku kutsutud rahvakoosolek, et arutada, kuidas keerulise olukorrani jõuti ja kuidas see koolirahu tagades lahendada. Selleks, et ei peaks hakkama streikima, on Randmeri sõnul koolipere nõus ka ajutiste lahendustega. "Üheks lahenduseks on kindlasti see, et kas või kooliaasta lõpuni tuleks meile direktor tagasi. Äkki selle aja jooksul me saame leida mingisuguse lahenduse või mingi pehmema ja parema ülemineku. On tunne, et kogukonna elu on lihtsalt häiritud, kui ei tule mõistlikku lahendust, millega kõik osapooled rahul oleksid," arutles Randmer.

Kiviõli 1. keskkoolis õpib ligi 400 õpilast ja see on Lüganuse vallas ainus keskharidust pakkuv õppeasutus.