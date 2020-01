VTA pressiesindaja Elen Kurvits ütles ERR-ile, et laborist saadi listeeriaproovi negatiivne vastus laupäeval. Tulemusest teavitati ka M.V. Wooli.

Siiski ei tähenda negatiivne listeeriaproov automaatselt veel tehase Harku üksuse avamist tootmiseks.

"Me vaatame ettekirjutuse üle, vaja on alles otsustada, kas teeme veel lisaproove või saab loa avamiseks anda," selgitas Kurvits.

Ettekirjutus jõutakse üle vaadata ilmselt järgmise nädala jooksul.

M.V. Wool andis teada, et on teinud VTA-le Harku tehase taasavamise taotluse.

"M.V. Wool viis Harku kalatehases, logistikakeskuses ja Mati kalapoes 26. novembrist 19. detsembrini läbi süvapuhastuse. Riikliku järelevalve raames võetud kõik 105 proovi tööpindadelt, seadmetelt, põrandatelt, äravoolutrappidest ja mujalt olid listeeriavabad, mis näitab et puhastus oli tõhus ja tulemuslik. Seega on M.V. Wool valmis Harku kalatehase taaskäivitamiseks 8. jaanuarist, kuna on täidetud VTA ettekirjutuses sätestatud tingimus," kommenteeris ettevõtte nõukogu esimees Meelis Vetevool.

M.V. Wooli Vihterpalu tootmisüksus sai VTA-lt loa tootmisega jätkata 2. jaanuarist, esimesed tooted on juba ka poelettidele jõudnud. Sellega jäi ära kavandatud 30 töötaja koondamine.

Harku tehases töötas 45 inimest.

Sel nädalal jätkub ka kohtuvaidlus ettevõtte ja VTA vahel, kus M.V. Wool vaidlustas ameti ettekirjutuse.

Meelis Vetevool on varasemalt öelnud, et hinnanguline kahju tehaste sulgemisest on kolm miljonit eurot - see on nende 2018. aasta detsembrikuu käive, mis mullu samal ajal teenimata jäi.