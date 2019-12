Kohtuistung M.V. Wooli asjas kestis Tallinna halduskohtus terve esmaspäevase päeva. Õhtuks sündis ettepanek otsida asjaosaliste - VTA ja M.V. Wooli vahel - kompromiss. Mõlemad vaidluspooled avaldasid valmisolekut kesktee leidmiseks, sest, nagu nad kohtule kinnitasid, on nad huvitatud olukorra kiireks ja ohutuks lahenduseks ehk nii VTA kui ka M.V. Wool mõlemad on huvitatud, et ettevõte saaks võimalikult kiiresti oma tegevust jätkata ning praegune olukord, kus tootmine täielikult seisab, lõppeks. Kuid selleks peavad seatavad tingimused olema mõlemale vastuvõetavad. Tähtaeg omavahelise kompromissi ettepanekuks on 8. jaanuar.

"Täna me arutasime kompromisse. Lähipäevadel selgub, kas need kompromissid lähevad töösse ka või ei lähe," ütles M.V. Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool "Aktuaalsele kaamerale".

"Me rääkisime eelkõige nendest toodetest, mis on toodetud lattu ja mis ei ole läbinud tootmisruume ehk mille puhul me saame välistada meiepoolset kontrolli ristsaastumise võimaluse üle. Me saame rääkida ka kuumtöödeldud toodetest, mis on läbinud vastava töötluse kinnises taaras ehk on jälle välistatud ristsaastumine. Ja kui ettevõttel on siin selliseid valdkondi, et näiteks ta ostab sisse kala ja muutmata kujul annab selle üle müügiettevõtetele, siis selles osas me oleme ka nõus oma ettekirjutuse üle vaatama," selgitas VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Kui kompromiss nurjuma peaks, tuleb kohtunikul otsustada, kas jätakata suuliste istungitega või minna üle kirjalikule menetlusele. Välistatud pole ka osaline kompromiss.

Veel sel nädalal annab kohus välja aga uue kohtumääruse, millega laiendatakse M.V. Woolile antud esialgse õiguskaitse tingimusi. Teisisõnu, võimalust mingeid kalatooteid toota või vahendada laiendatakse võrreldes esialgse õiguskaitse määrusega.

3. detsembril rahuldas kohus M.V. Wooli esialgse õiguskaitse taotluse vaid osas, mis puudutab ettevõtte lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Ettevõttel on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et need on originaalpakendis ning samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V. Wooli tooteid, millel on kahtlus, et need on saastunud listeeriabakteriga.

Kauba väljavedu peab senise kohtumääruse alusel toimuma VTA kontrolli all ning VTA-l peab olema võimalik kontrollida kauba ohutust.