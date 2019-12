VTA proovid näitavad: M.V. Wooli tehased kubisevad listeeriabakterist

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) võttis meetmed M.V. Wooli kalatööstuse suhtes tarvitusele pärast Euroopa toiduohutusasutustelt kiirteavitussüsteemi kaudu tänavu märtsis saadud häirest viies riigis avastatud listeeriabakteriga, mis põhjustas 15 haiguspuhangut. Tegemist oli tüvega ST1247, mida VTA on avastanud M.V. Wooli toodetest ja tootmisest kokku 35 korral ning mida saab seostada üksnes selle tootjaga, selgub VTA avalikustatud ettekirjutusest kalatöötlejale.

Tänavu 8. märtsil saadud alarmeerivate leidude peale alustas VTA M.V. Wooli tootmises järelevalvega.

Juba 13. märtsil seadis VTA kalatöötlejale kohustuse võtta igalt oma tootepartiilt enne toidu poodi toimetamist listeeriaproov.

VTA tegi esimese kontrolli Harku tootmisüksusesse 18. märtsil. Rikkumisi oli mitmeid, amet koostas kaheksa ettekirjutust. Listeeriaproovid võeti tootmispindadelt, -keskkonnast ja toodetest. Positiivseteks osutusid viilutusmasinalt ja hetkel liinil olnud külmsuitsu vikerforellilt võetud proovid. Bakteritüve määramisel oli vastus sama, mis teistes Euroopa riikides haiguspuhanguid oli põhjustanud - ST1247.

Sestpeale on Harku kalatööstusest võetud listeeriaproovid osutunud positiivseks 18 korral (neist 11 korral toodetest, kuuel korral uhtmeproovidest ehk mitmetelt pindadelt ning ühel korral toorainest) ja Vihterpalu kalatööstusest kaheksal korral (neist kuus korda uhtmeproovid tänavu oktoobris, mh suitsukalakastilt pärast tootmises läbi viidud desinfitseerimist, ja kaks korda tooteproovid).

Nimekiri VTA avastatud positiivsetest listeeriaproovidest tehases ja toodangus alates tänavu 18. märtsist on pikk.

Harku kalatehasest:

18. märtsil: külmsuitsuforelli fileeviilud ja viilutusmasina transportöörlint (kaks positiivset proovi), kõik leiud käitlemiskohast.

20. juunil: viilutatud külmsuitsulõhe (laost).

26. juunil: magus graavihake (käitlemiskohast).

4. juulil: viilutatud graavilõhe (Lasnamäe Maksimarketist).

2. augustil: viilutatud külmsuitsutatud forell, külmsuitsutatud lõhe, viilutatud soolaforell (kõik Maximast).

13. augustil: soolatud vikerforell, külmsuitsutatud lõhe (mõlemad Kristiine Prismast).

1. oktoobril: viilutatud graaviforell (käitlemiskohast).

23. oktoobril: Supreme soolalõhe (käitlemiskohast), nahatustamismasina seinad ja trummel, nahatusmasina esimene sinine lint, teise nahatustamismasina trummel ja lint, äravoolutrapp (käitlemiskoha uhtmeproovidest), toore forelli seest ja väljast (farmist).

Vihterpalu kalatööstusest:

9. oktoobril: kuumsuitsutatud lõheribi, rookimisruumi lõikelaud, suitsukala jahutusruumi trapp (kõik käitlemiskohast). Lõikelaua ja trapi proovidest tuvastatud listeeria oli tüvega ST1247, kuumsuitsutatud lõheribis tuvastati listeeriatüvi ST551.

30. oktoobril: külmsuitsutatud heerinagafilee, suitsukala jahutusruum laos, suitsuahjupoolne trapp, suitsukala sinine pestud kast kastipesuruumis, rookimisruumi tagumine trapp, suitsutusruumi põrand (kõik käitlemiskohast).

28. novembril: külmsuitsutatud heeringafilee ja mitmed pinnad.

Muuhulgas avastati listeeriabakter ka kuumsuitsutatud lõheribis, mida valmistamisviisi arvestades - listeeria peaks kuumtöötlemisel hävima - ei oleks tohtinud üldse leiduda.

VTA on kolmel korral juhtinud ettevõtte tähelepanu sellele, et Vihterpalu tehases esineb ristsaastumist.

VTA on koostanud alates märtsikuust kaheksa Harku tootmisüksust puudutavat ettekirjutust. Nendega kohustati M.V. Wooli kaubandusest kõrvaldama või tagasi kutsuma seal toodetud tooted, mis ei vastanud nõuetele. Lisaks on VTA pööranud oma ettekirjutustes tähelepanu selgitusnõuetega, misjärel ettevõte kõrvaldas tooted turult või ei lubanud neid müüki. VTA teatel oli ettevõte lasknud müüki tooted, mis ei vastanud toiduohutusnõuetele ega oleks tohtinud müügile jõuda.

Ka Vihterpalu tootmisüksuse puhul on ettevõte pärast VTA tähelepanu juhtimist tooted turult kõrvaldanud või jätnud need tehasest välja saatmata. 23. oktoobril tegi VTA ettevõtte Vihterpalu tootmisüksusele ettekirjutuse, millega kohustas kõiki soolatud, külm- ja kuumsuitsutatud toorainele ja toodetele, mida ei kuumtöödelda koos pakendiga, tegema listeeriaproovid enne nende müüki suunamist. Igast partiist võetud proovi tulemused tuleb tabeli kujul VTA-le edastada.

ST1247 tüve kinnitavad tulemused

VTA on lasknud Euroopa toiduohutusinstitutsioonide tuvastatud listeeriabakteri tüved sekveneerida ehk määrata. Viiest proovist kolm osutusid ST1247 puhangutüveks, mida saab seostada üksnes M.V. Wooli tehastega.

Vanim proov võeti 15. novembril 2017 viilutatud külmsuitsulõhelt, mis tänavu märtsist alanud järelevalvemenetluse käigus sekveneeriti 2. oktoobril. Seega on ST1247 puhangutüvi pesitsenud ettevõtte tootmises üle kahe aasta.

Lisaks tuvastati toorest forellist ka tüved ST121 ja ST18. Värskest kalast tüve ST1247 tuvastatud ei ole.

Ettevõtte enesekontrolliplaani alusel võetud proovidest on tüvi ST1247 tulnud välja 20. juunil viilutatud külmsuitsulõhest ja keskkonnaproovidest, aga ka ühe kodaniku poolt 20. märtsil proovi viidud soolatud vikerforellist.

Kokku on tüvega ST1247 listeeriabakterit tuvastatud M.V. Wooli toodetest ja tootmiskeskkonnast 35 korral.

Ettevõte peatas tegevuse oma Harku tehase steriliseerimiseks alles 17.-18. oktoobril ning kuumsuitsutatud lõheribi, lõikelaua ja trapi positiivsete proovide ilmnemise järel Vihterpalu tehases 18.-20. oktoobrini. Samuti lühendas M.V. Wool osade oma toodete säilivustähtaegu ning otsustas lõpetada alates 24. oktoobrist kuumsuitsutatud lõhe ja forelli tootmise.

VTA nõuab M.V. Wooli tehaste sulgemist, sest ettevõtte senine tegevus pole olnud piisav, et hävitada tootmisest listeeriatüvi ST1247. Positiivsed listeeriaproovid võeti ka pärast oktoobris tehtud desinfitseerimisi mõlemas tootmisüksuses.

Proovidest nähtub, et tüvi ST1247 peitub just tööstuses ja ettevõtte toodangus, aga mitte tooraines (toorainest on leitud teised tüved, ST121 ja ST18). Ristsaastumise oht peitub ettevõtte kahe tootmisüksuse vahel, sest tooraine, pakendid ja ka valmistoodang liiguvad mõlema tehase vahel, samuti termokastid ja sinised transpordikastid.

Ettevõte esitas oma vastuväited VTA leidudele ja nõudmistele 2. detsembril kohtusaalis, kus toimus M.V. Wooli taotlusel esialgse õiguskaitse kohaldamise arutelu. Tallinna halduskohus langetab otsuse teisipäeval.

