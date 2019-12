VTA on tänavu leidnud kahel korral listeeriat ka Linnamäe Lihatööstuse toodetest

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) kinnitab, et on leidnud tänavu listeeriat veel kolmelt toidutööstuse ettevõttelt peale M.V. Wooli. Erinevalt suurest kalatootjast on teised leiud jäänud ühekordseks, välja arvatud Linnamäe Lihatööstus, kust VTA on rutiinse kontrolli käigus avastanud listeeriabakterit kahel korral ja eri toodetelt.

Ühtegi haigusjuhtu nendest tööstustest leitud listeeriatüvedega aga tuvastatud ei ole.

Riigikogu liige Peeter Ernits (EKRE) teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et tema käsutusse on jõudnud andmed, et Soomes on praegu kaks listeeriapuhangut, neist üks puudutab bakteritüve ST155 ja teine ST37. Mõlemad levivat ka kolmes Eesti kalatööstuses: ST155 Vettelis ja ST37 Poseidonis ja Avectras ning listeeriapuhang kestvat juba kolmandat aastat. Ernitsat pahandas, et nende ettevõtetega midagi ette ei võeta, samas kui M.V. Wool on otsustatud kinni panna, kuigi nende tehastes pesitsev ST1247 pole tänavu haigusjuhtumeid põhjustanud.

VTA selgitas ERR-ile, et kumbagi tüve - ei ST155 ega ka ST37 - saa seostada konkreetsete ettevõtetega, sest seda tüve on leitud ka teistest toidugruppidest.

Täiendavate selgituste käigus ilmnes, et lisaks kalatöötlejatele on listeeriat avastatud ka Linnamäe Lihatööstusest ja tänavu suisa kahel korral kahelt eri tootelt. Bakter tüvega ST37 avastati VTA järelevalve käigus võetud proovidest. 27. veebruaril laborist tulnud positiivne listeeriaproov oli võetud põdraliha äkisest ja 6. novembri oma külmsuitsu põdrasingist.

"Käitlejat teavitati nõuetele mittevastavatest proovitulemustest ja tehti ettekirjutused koheseks toodete turult tagasikutsumiseks. Lisaks pidi käitleja välja selgitama eeldatava saastumise põhjuse ning teavitama järelevalvet tegevustest, mida ettevõte rakendab, et vältida toidu saastumise kordumist," kommenteeris VTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg.

Kokku on VTA kontrollinud Linnamäe Lihatööstust tänavu kolmel korral, neist kahel on tuvastatud listeeriat. VTA-l aga lihatööstusele etteheiteid ei ole.

"Ettevõte teeb VTA-ga koostööd. Ettevõte täitis ettekirjutused: algatas koheselt toote turult tagasikutsumise ja võttis kasutusele pesu ehk desovahendi, mis on spetsiaalset loodud biokirmete hävitamiseks. Lisaks võttis käitleja proovid tootest ja tööpindadelt, proovidest Listeria monocytogenest ei leitud," kirjeldas Ramjalg.

VTA hoiab ka edaspidi Linnamäe Lihatööstusel silma peal.

"VTA kontrollib ettevõttes rakendatud meetmeid, samuti võtab vajadusel järelevalveproovid veendumaks, et meetmed on tõhusad. Samuti kontrollib toodete tagasikutsumist," loetles Ramjalg meetmeid.

VTA kinnitas ERR-ile, et nii sama listeeriabakteri tüve ehk ST37, aga ka teist ST155 tüve on nad tuvastanud kahest kalatööstustest: Poseidon ja Vettel.

"Poseidonis on punase kala toodete tootmine tänaseks peatatud ning tooted sortimendist välja arvatud," selgitas Ramjalg.

"Vettel on ametile tõendanud, et valmistoidud ei ületa säilivusaja lõpus Euroopa Komisioni määrusega seatud piirmäära (100 kolooniat moodustavad ühikut ühes grammis tootes, juhul kui säilivusaja lõpuks ei ületata seda piirmäära). Antud määra võivad kasutada ettevõtjad, kes tõestavad VTA-le nõutavat ohutuse taset," kommenteeris Ramjalg.

Ernitsa välja käidud väidet kalatööstusest Avektra leitud listeeriabakteri kohta Ramjalg lähemalt ei kommenteerinud.

"Avektra puhul ei saa kommenteerida, kas antud tüvesid on leitud või mitte, sest ettevõttega on hetkel käimas menetlus," põhjendas Ramjalg.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Jelena Tomasova ütles ERR-ile, et alates 2015. aastast kuni selle nädalani kaasa arvatud ei ole Eestis registreeritud ei ST37 ega ka ST 155 tüvega ühtegi listerioosi haigusjuhtumit, seega ei saa ühtegi toidutööstust, kust nende tüvedega listeeriabaktereid on avastatud, seostada ühegi haigestumisega. Seega ei saa nende tüvede puhul rääkida ka mitu aastat kestnud listeeriapuhangust, nagu väitis Ernits.