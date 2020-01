Kiiev kaalub Iraanis toimunud lennukatastroofi põhjusena mitmeid versioone

Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Kiiev kaalub kolmapäeval Iraanis toimunud lennukatastroofi põhjusena mitmeid versioone. Samal ajal on Iraani võimud teatanud, et ei anna alla kukkunud Ukraina reisilennuki Boeing 737-800 musti kaste üle tootjafirma Boeingu esindajatele või USA lennundusametnikele.

Lennufirma Ukraine International Airlines Kiievisse teel olnud reisilennuk 176 inimesega pardal kukkus kolmapäeva varahommikul alla natuke aega pärast Teheranist õhku tõusmist. Keegi lennukatastroofist eluga ei pääsenud. Hukkus 82 Iraani, 63 Kanada, 11 Ukraina, 10 Rootsi, kolm Saksamaa ja kolm Ühendkuningriigi kodanikku. Iraani võimud on hukkunute päritolu asjus mõnevõrra erinevaid andmeid esitanud, kuid tõenäoliselt tuleneb see asjaolust, et paljudel hukkunutel oli topeltkodakondsus - Teherani andmetel oli Iraani kodakondsust omavaid inimesi lennukis lausa 147. Zelenski otsusega on neljapäev kuulutatud Ukrainas leinapäevaks, vahendavad Reuters, Unian ja BBC.

Märkimisväärne on see, et lennukatastroof leidis aset vaid mõned tunnid pärast seda, kui Iraan oli alustanud raketirünnakuid Iraagis paiknevate USA sõjaväebaaside vastu. See asjaolu on tekitanud avalikkuses mitmed vandenõuteooriaid, näiteks väiteid, et lennukit võis ekslikult tabada Iraani vägede rakett.

Omajagu tähelepanu pälvis ka see, et kui esialgu teatas Ukraina saatkond Teheranis, et lennukatastroofi põhjuseks oli lennuki tehniline rike, siis hiljem seda teadet täpsustati ning märgiti, et juhtunu põhjus on hetkel veel selgitamisel.

Neljapäeval tehtud telepöördumises kutsus president Zelenski inimesi üles hoiduma ennatlikest järeldustest, spekulatsioonide ja vandenõuteooriate levitamisest ning ootama ära ametliku juurdluse tulemused.

"Loomulikult on Ukraina prioriteediks lennukatastroofi põhjuste välja selgitamine. Me jõuame kindlasti tõeni. Selleks on vaja põhjalikku ja sõltumatut uurimist,

mis viiakse läbi kooskõlas rahvusvahelise õigusega," selgitas ta.

Zelenski lisas, et tal on juurdluse asjus plaanis rääkida telefonis ka oma Iraani kolleegi Hassan Rouhaniga.

Ukraina Rahvusliku Julgeoleku ja Kaitse Nõukogu sekretär Oleksi Danilov teatas hiljem, et Ukraina uurijad soovivad otsida lennukatastroofi sündmuskohal jälgi võimalikust Vene päritolu raketist, mille kohta on viimasel ajal meedias väiteid levinud.

Iraani esialgne raport: Ukraina lennuk põles juba õhus olles

Iraani uurijate esialgse raporti kohaselt oli Ukraina reisilennuk vahetult enne alla kukkumist süttinud.

Tsiviillennundusameti raport viitas nii maal kui ka mööduvas lennukis viibinud tunnistajatele, kelle sõnul oli Ukraina reisilennuk juba õhus olles leekides.

Reisilennuk tõusis Teherani lennuväljalt õhku kohaliku aja järgi kell 6.12 ning kukkus kuus minutit hiljem alla Sabashahri linna lähedal. Hukkunute säilmed ja muud rusudest leitud esemed on praeguse seisuga viidud tuvastamiseks kohtuekspertiisi eest vastutavatele ametnikele.

Kolme aasta vanuses reisilennukis, millele oli tavapärane hooldus tehtud alles esmaspäeval, tekkisid tehnilised probleemid kohe pärast õhkutõusmist ning lennuk võttis seetõttu suuna lähedal asuva lennuvälja poole, kirjutati raportis.

Samas ei maininud raport, millise tehnilise probleemiga võis tegu olla. Samuti polnud lennuki piloodiga raadioühendust ning lennuk kadus radari ekraanilt 2440 meetri kõrgusel olles.

Kanada julgeolekuametnikust allikas rääkis Reutersile, et hetkel pole mingeid tõendeid, et lennuki mootorid oleks üle kuumenenud.

Samas olevat praegusel hetkel Lääne luureametnike seisukohaks, et lennukis olid tõepoolest mingid tehnilised probleemid ning lennukit ei tabanud näiteks Iraani rakett. Seda on Reutersile öelnud vähemalt viis luureametnikust allikat - kolm USA-st, üks Euroopast ja üks Kanadast.