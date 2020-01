"Trump rõhutas, et Iraan ilmselgelt on üritanud konflikti de-eskaleerida ja ka USA omaltpoolt keskendub rohkem poliitilistele ja majanduslikele sanktsioonidele ning tööle rahvusvahelistes organisatsioonides," ütles Luik.

Luik tõstis esile eraldi Trumpi soovi, et NATO oleks Lähis-Idas aktiivsem.

"Lühidalt öeldes - mingit USA sõjalist vastureaktsiooni ei tule ja see loob muidugi olukorra, kus seda konflikti on võimalik märgatavalt de-eskaleerida," lausus Luik.

Luige sõnul toimis USA eelhoiatussüsteem hästi ja ka Iraani poolt olid raketid sihitud sellisel moel, et mitte tabada tsiviilelanikkonda ega ka sõjaväelasi. "See oli ka Iraani soov ühelt poolt indikeerida, et jah, me anname sõjalise vastulöögi, aga samas vältida inimohvreid," rääkis kaitseminister.

Iraan tulistas öösel rohkem kui tosin ballistilist raketti kahe õhuväebaasi pihta Iraagis, kus baseeruvad USA ja koalitsioonijõudude üksused.

Tegemist oli vastusega Iraani kindrali Qasem Soleimani tapmise eest USA poolt.