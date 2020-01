Venemaa agentuur RIA-Novosti teatas, et kell 5.15 kohaliku aja järgi startinud lennu allakukkumise põhjuseks olid tehnilised probleemid.

Lennuk jõudis Flightradari andmeil õhus olla mõned minutid.

Iraani võimude sõnul põhjustas lennuõnnetuse ühes lennuki mootoris lahvatanud põleng. Lennuki piloot kaotas lennuki üle kontrolli ja see kukkus maapinnale, lausus Iraani maantee- ja transpordiministeeriumi pressiesindaja Qassem Biniaz.

"Lennuk süttis pärast allakukkumist põlema," edastas Press TV. Riikliku telekanali eetrisse lastud videost aga paistis, et lennuk süttis põlema juba õhus.

Lennukis oli mitme riigi kodanikke ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi avaldas ohvrite peredele kaastunnet.

Boeing 737-800 on levinud ühe vahekäiguga kahemootoriline reisilennuk, mida kasutatakse lühi- ja keskpikkadeks lendudeks. Iga päev kasutatakse üle maailma tuhandeid seda tüüpi lennukeid.

Esialgsetel andmetel oli lennuk teel Kiievisse.

Lennufirma Boeing esindaja ütles, et nad on teadlikud lennuõnnetusest ja koguvad lisainfot.

Ukraina president kinnitas kõigi pardalolnute hukkumist Iraani lennuõnnetuses

Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed, kes olid kolmapäeval pärast õhkutõusu Teheranist alla kukkunud Ukraina lennuki Boeing 737 pardal, said surma, kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval.

"Esiaglsetel andmetel said kõik reisijad ja meeskonnaliikmed surma," kirjutas Zelenski Facebookis Kiievisse teel olnud lennufirma Ukraina International Airlines lennuki kohta.

"Kohutavad uudised Lähis-Idast. Täna hommikul kukkus veidi pärast õhkutõusu Imaam Khomeini rahvusvahelisest lennujaamast Teheranis lennujaama lähedal alla Ukraina International Airlinesi reisilennuk," kirjutas riigipea.

"Meie saatkond kontrollib informatsiooni selle tragöödia asjaolude ja ohvrite nimekirja kohta. Ma avaldan kõigi reisijate ja meeskonnaliikmete peredele ja lähedastele siirast kaastunnet," lisas Zelenskõi oma Telegrami-kanalil.

Sotsiaalmeedias leviv video, mis kujutab väidetavalt Ukraina lennuki allakukkumist:

Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran ????????.#URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iran pic.twitter.com/t8Wgpo3wVr