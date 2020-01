Meedia: Iraani võimud saatsid lennukatastroofi sündmuskohale buldooseri

Rahvusvahelisse meediasse on jõudnud üha rohkem teateid selle kohta, et Iraani võimud on praeguseks peaaegu täielikult ära koristanud Ukraina reisilennuki katastroofi sündmuskoha. Palju tähelepanu on pälvinud näiteks fotod, millel on väidetavalt kujutatud, kuidas sündmuskohta buldooseriga maatasa tehakse.

See omakorda raskendab märkimisväärselt lennukatastroofi asjaolude sõltumatut uurimist, vahendasid Unian ja Business Insider.

"Üha rohkem ja rohkem tuleb sündmuskohale ligipääsu omavatelt inimestelt teateid, et lennuki rusud on buldooseriga kokku lükatud, mis teeb tõelise kohtuliku uurimise peaaegu et võimatuks," nentis näiteks uurimiskeskuse Bellingcat asutaja Elliot Higgins.

More and more reports from people with access to the crash site that the wreckage has been bulldozed into a pile, making a truly forensic investigation next to impossible. #PS752 — Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 9, 2020

This is NOT what a crash site should look like barely 2 days after an unresolved incident. pic.twitter.com/605piQpoM4 — Christo Grozev (@christogrozev) January 10, 2020

Enda kätte jõudnud fotosid jagas ka teine Bellingcati uurija Giancarlo Fiorella, kes rõhutas, et fotod on eriti murelikuks tegevad, sest tegu on ikkagi suure tõenäosusega kuriteo sündmuskohaga.

I cannot stress how devastating this would be, if true. The bulldozing of the #PS752 crash site at this stage would destroy the hopes of a thorough investigation into what happened. https://t.co/CJ6NfstMJw — Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) January 9, 2020

(Deleted previous tweet to clarify terminology)



Images of heavy machinery in use at the #PS752 crash site: right (35.561029, 51.104018) and left (35.559296, 51.104630)



Sources: https://t.co/FKfLwnbePQhttps://t.co/n8nUUT75SH pic.twitter.com/rJmGdsYsg8 — Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) January 9, 2020

Väljaande Bild ajakirjanik Julian Röpcke võrdles praegust olukorda ka 2014. aastal Donbassi kohal alla tulistatud Malaisia reisilennuki juhtumiga.

No one knows how to clean up a site before the inspectors come better than the Iranians. #PS752 https://t.co/PBOFzwDnYL — Richard Grenell (@RichardGrenell) January 9, 2020

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020

Lennufirma Ukraine International Airlines Kiievisse teel olnud reisilennuk ehk lend PS752 176 inimesega pardal kukkus kolmapäeva varahommikul alla natuke aega pärast Teheranist õhku tõusmist. Keegi lennukatastroofist eluga ei pääsenud. Hukkus 82 Iraani, 63 Kanada, 11 Ukraina, 10 Rootsi, kolm Saksamaa ja kolm Ühendkuningriigi kodanikku.

Iraani võimud on väitnud, et tegu oli tehnilisest rikkest põhjustatud lennuõnnetusega.

Märkimisväärne on see, et lennukatastroof leidis aset vaid mõned tunnid pärast seda, kui Iraan oli alustanud raketirünnakuid Iraagis paiknevate USA sõjaväebaaside vastu. See asjaolu on tekitas avalikkuses koheselt mitmeid teooriaid, näiteks väiteid, et lennukit võis ekslikult tabada Iraani vägede rakett, tõenäoliselt Venemaal toodetud süsteemi Tor rakett.

Neljapäeva õhtul kinnitasid juba mitme lääneriigi luureallikad meediale, et raketitabamus on äsjase lennukatastroofi kõige tõenäolisemaks põhjuseks.

Avalikult rääkis sellest kahtlusest esimesena Kanada peaminister Justin Trudeau.

"Meil on luureandmeid mitmetest allikatest, nii meie liitlastelt kui meie enda luurelt. Tõendid osutavad, et lennuk tulistati alla Iraani maa-õhk tüüpi raketiga," lausus Trudeau ajakirjanikele. "See võib vägagi olla tahtmatu," lisas ta ja kutsus üles Ukraina lennukiga juhtunut põhjalikult uurima.

USA president Donald Trump avaldas samuti arvamust, et lennuki tulistas alla Iraan, kuid ei süüdistanud iraanlasi otseselt. Ta tõrjus Teherani algset väidet, et tegemist oli tehnilise probleemiga.

"Mul on oma kahtlused," ütles Trump. "See lendas küllaltki karmis piirkonnas ja keegi võis teha vea," märkis president.

"Mõned inimesed ütlevad, et see (põhjus) oli mehaaniline. Ma isiklikult ei usu, et siin saab üldse küsimust olla," sõnas Trump. "Midagi väga jubedat juhtus," lisas ta.

Hiljem on sarnaseid kahtlusi väljendanud veel mitmed riigijuhid, näiteks Briti peaminister Boris Johnson.

Iraan on omalt poolt süüdistused tagasi lükanud ja kinnitanud, et on valmis lubama juurdlusele appi eksperte neist riikidest, kes kaotasid oma kodanikke.

Erinevalt varasematest teadetest on Iraan kutsunud oma juurdluses osalema ka USA lennukivalmistaja Boeing ning USA transpordiohutusamet (NTSB) esindajad.

Neljapäeval teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et on saanud USA käest lisaandmeid lennukatastroofi asjaolude kohta.