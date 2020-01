Marko Mihkelson nimetas Iraani ülestunnistust üllatavaks

Ta ütles laupäeval ERR-ile, et usutavasti ei järgne avaldusele sõjalised vastusammud.

"Pigem on üllatav, et Iraan selle avalduse tegi, sest veel reedel oli tunda, et nad pigem püüavad kinni mätsida seda, mis erinevate luureandmete põhjal toimus," rääkis Mihkelson. "Ma arvan, et Iraan tegi õige sammu, et üles tunnistas."

Katastroofipiirkond oli tema sõnul buldooseritega puhtaks tehtud selleks, et vältida uurijate tegevust.

Kõige olulisem on Mihkelsoni hinnagul, et millised on Iraani järgmised sammud. "Küsimus on selles, et kuidas uurimine ametlikult lõpule viiakse ja milline on näiteks kompensatsioon, mille Iraan peaks lennul hukkunute omastele maksma," sõnas Mihkelson.

Ta lisas Iraan tegi ülestunnistusega suhteliselt pretsedenditu sammu, tuues näiteks, et Venemaa võimud pole siiani tunnistanud Krimmis reisilennuki allatulistamist.

Iraani sõjaväe teatel lendas Ukraina lennuk sõjaväebaasi lähedale ning selle pihta tulistati rakettidega. Avalduses lubatakse juhtunu eest vastutavaid isikuid karistada.

Iraani välisminister Javad Zarif kirjutas pärast sõjaväe avaldust sotsiaalmeediakanalis Twitter: "Kurb päev /.../ Me kahetseme sügavalt, palume vabandust ning tunneme kaasa meie inimestele, kõigi ohvrite peredele ning kõigile rahvastele, keda toimunu puudutas."

Lennukompanii Ukraine International Airlines reisilennuk Boeing 737 kukkus alla kolmapäeva varahommikul peatselt pärast õhkutõusmist Teheranist. Lennuk oli teel Kiievisse.

Kõik lennuki pardal viibinud 176 inimest said surma.