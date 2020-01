Siseministeerium on välja töötanud esialgsed ettepanekud joobes juhtide karistuse karmistamiseks, millest üks on näiteks määrata kriminaalses joobes juhtimise eest minimaalseks karistuseks üks aasta vangistust. Ülesande hakata otsima võimalikke lahendusi joodikjuhtide ohjeldamiseks andis kolmele teemaga tegelevale ministeeriumile peaminister Jüri Ratas.

Siseministeerium on sotsiaal-, majandus- ja kommunikatsiooni ning justiitsministeeriumile saatnud oma ettepanekud, mis karmistaksid joobes juhtimise eest määratavaid karistusi.

Näiteks - kui praegu on kriminaalses ehk üle 1,5-promillises joobes juhtimise eest ette nähtud karistus rahatrahv kuni kolmeaastane vanglakaristus, siis siseministeerium tahaks, et kriminaalses joobes juhtimist karistataks igal juhul vanglakaristusega ühest aastast kuni nelja aastani. See kehtiks ka esmakordsete rikkujate puhul.

"Kõik need ettepanekud tulevad nüüd kaalumisele. Asi on selles, et me ei tööta ju ainult siseministeeriumis sellega. Siin on terve rida piiripealseid juriidilisi nüansse," ütles siseminister Mart Helme. "See on sisuliselt töö algus ja rääkida lõpptulemusest on lihtsalt liiga vara."

Veel üks siseministeeriumi ettepanek on joobes juhtimisel surma põhjustamine võrdsustada tapmisega.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas nõustub, et joobes juhtimise karistused tuleks üle vaadata, kuid majandusministeerium tahaks panustada rohkem raskete rikkumiste ennetamisse, ehk veapunktisüsteemi edasiarendamisse.

"Sest on väga selge side raskete liiklusrikkumiste toimepanemise arvu ja hilisemalt siis ka avariisse sattumise vahel. Eriti selge on see seos raskete tagajärgedega avariide puhul, aga kahtlemata siseministeeriumi ettepanekuid toetan," sõnas Aas.

Justiitsministeerium on siseministeeriumi ettepanekud kätte saanud ja kujundab oma seisukohta.