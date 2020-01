Reinsalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegused karistused joobes autojuhtidele ei ole piisavalt karmid.

"Ma kindlasti arvan, et on põhjust minu esialgse, minu kui justiitsministri toonase tervikliku ettepanekute paketi juurde tagasi tulla. Siis tekkis ühisrinne ametnikest, osadest poliitikutest, ka meedias öeldi, et Reinsalu tahab lintšida roolijoodikuid," kommenteeris ta.

Reinsalu sõnul näitab tegelikkus, et laupäevase raske avarii põhjustanud inimese varasema tingimisi karistamise tulemus on olnud null.

Ajakirjanduse andmetel on õnnetuse põhjustanud juhti varem nii joobes juhtimise kui ka politseinike eest põgenemise tõttu karistatud, viimati tingimisi.

"Kui on retsidiivsed isikud, siis ma arvan, et neile ei tohiks tingimisi kohaldada," rääkis endine justiitsminister.

Reinsalu lisas, et seda tal ei õnnestunud justiitsministrina vastuseisu tõttu ellu viia, kuid tema hinnangul tuleks loobuda retsidiivsete ehk korduvate kuritegude toimepanijate nunnutamisest.

"Kui ta teist korda läheb rooli, siiis tuleb tal istuda jupp aega reaalselt vanglas," märkis Reinsalu.

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et karistuste karmistamisest on komisjonis aastaid räägitud ja šokivangistust on võimalik määrata ka praegu. Tema sõnul tuleks koos sotsiaalministeeriumiga mõelda, kuidas alkoholiprobleemidega inimesi ravile saata.

"Paratamatult sellised juhtumid sunnivad mõtlema järjest rohkem võimalustele ja mõnes Euroopa Liidu riigis on see võimalus olemas. Sundravi ja inimestel sellise probleemi likvideerimine - see on ühiskonna huvides, et seda ikkagi korraldada," rääkis Karilaid.

Ta lisas, et Eesti teedel sõidab joobes juhte iga päev umbes 4000.