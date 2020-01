Vaher traagilisest avariist Saaremaal: tegemist polnud juhuse, vaid kuriteoga

Vaheri sõnul on politsei saanud kinnituse, et nädalavahetusel Saaremaal kolme inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustanud mees oli 3,6-promillises joobes.

Vaher ütles "Esimeses stuudios", et traagiline liiklusõnnetus ei olnud juhus, vaid kuritegu.

"Tegemist pole juhusega, vaid sündmusega, kus on leidnud aset kuritegu - inimesed on surnud. Ma võtaksin selle kokku selliselt, et kokku kolm inimest sai surma, nende hulgas üheksa kuu vanune laps, sellepärast, et 34-aastasele mehele meeldib purjus peaga kihutada. Siia juurde veel see, et tegelikult kogu kogukond teab, mida ta teeb, milline on tema elustiil, sest tegemist ei olnud esimese korraga. Ja ka politsei teadis temast üsna palju - me oleme temaga tegelenud mitmeid kordi, alles eelmisel aastal oli ta taaskord politsei käte vahel," rääkis politseijuht.

"Ja olgem ausad - päeval kell 14 3,6 promilli ei ole enam juhus, vaid väga tõsine kuritegu," lisas ta.

Vaher tõdes, et Saaremaal juhtunu on eluline näide sellest, et karistuse mõju pole inimese peal vilja kandnud.

"Olukordades, kus inimesel on sõltuvus alkoholist, on karistuse mõju väga väike. /.../ Inimene, kes on 3,6-promillises joobes, ei anna aru oma tegudele rooli istudes. Talle ilmselt ei lähe ka korda, kas ta saab kolm aastat vanglakaristust või on see veel pikem. Tegemist on haige inimesega," rääkis Vaher.

"Antud juhul see 34-aastane Saaremaa mees on just see, et me teadsime temast tegelikult kõike. Me nägime, et kohtuotsus, millega mõistetakse talle tingimisi vangistus, otsus, millega ta ka vahistatakse, ta on arestipäevade peal, otsus, et tal võetakse juhiload ära, ei aita. Tegemist on haigusega ja seda tuleb ravida," lisas ta.

2017. aastal muudeti purjus sõitmist puudutavat seadusandlust karmimaks. Vaheri sõnul on muudatused olnud õiged, kuid seaduse muutmine ei tee olukorda paremaks. Lahendus peitub tema hinnangu mitme meetme koosmõjus.

"Kui me otsime iga päev uus võimalusi muuta seadusi või uusi projekte, siis meie järjepidevus kaob. Mina usun sellesse, et me peame tegelema juhi psühholoogiaga ja mitte mõtlema nõnda, et 3,6-promillises joobes mees ei istu rooli sellepärast, et vanglakaristus võib olla kolm korda suurem," rääkis ta.