Rääkides mõistliku menetlusaja möödumise regulatsioonist, siis on see Parmase sõnul seaduses täiesti arusaadav, aga selle rakenduspraktikas on kindlasti veel kõvasti arenguruumi.

"Eestis on selle instituudi kohaldamine minu isiklikul hinnangul mõnigi kord olnud liiga kergekäeline. Mõistliku menetlusaja rikkumisele on võimalik reageerida ka leebemate vahenditega kui menetluse lõpetamine, mis peaks kõne alla tulema ekstreemjuhtudel. Ma rõhutan, et just minu isikliku arvamuse kohaselt, on kohtupraktika ses osas läinud aeg-ajalt liiga uljalt kohe lõpetamise teed, mitte ei ole kompenseeritud rikkumist süüdistatavale tema karistuse kergendamisega," ütles Parmas ERR-ile.

Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse osalistest süüdi vaid Keskerakonna poliitiku Kalev Kallo.

Ettevõtjad Aivar Tuulberg ja Vello Kunmani mõistis kohus õigeks. Ärimees Alexander Kofkini osas lõpetas kohus menetluse aegumise tõttu. Parmas ütles, et Kofkini suhtes tehtud otsustust ei ole võimalik sisuliselt väga hinnata, sest põhjendusi, miks nii leiti, veel ei ole.

Seoses nii teisipäevase kohtuotsuse, kui ka protsessiga laiemalt on räägitud sellest, et prokuratuuri on saatnud ebaedu ning kaotused. Sellest rääkis eile näiteks Tartu ülikooli kriminoloogiaprofessor Jüri Saar, kes nimetas Savisaare kohtuasja menetluslikult täielikuks läbikukkumiseks. Ka endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus nentis, et prokuratuur on kandnud Savisaare kaasuses enamasti kaotusi.

Andres Parmas ütles, et Jüri Saare arvamus tekitas temas nõutust, sest ta ei saanud aru, millised konkreetsed etteheited Saarel prokuratuurile menetlemisega seoses on.

"Asjaga kunagi vahetult ise tegelenud riigiprokuröril on ka hoopis teine teadmine kui kriminaalasja pelgalt meedia vahendusel jälginud inimesel, nagu mina. Selleks, et üldse oleks võimalik mingeid sisulisemaid kommentaare anda, oleks esmalt paslik ära oodata maakohtu otsuse põhjendused," kommenteeris Parmas.

Parmas rõhutas, et ei ole Edgar Savisaare kohtuasjaga seotud olnud, ei tunne selle asjaolusid ega saa selle tõttu anda kommentaari, et mida prokuratuur on seal valesti teinud.

Seda, milline mõju on Savisaare protsessil ja prokuratuuri menetlusel olnud Eesti avalikkusele korruptsiooni tajumisele ja sellele reageerimisele, selgitas Parmase sõnul teisipäeval hästi riigiprokurör Taavi Pern, kelle sõnul on korruptsiooni suhtes muututud kriitilisemaks.