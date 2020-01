Toomas Sildam: õiguskantsler on võimupoliitikutele vale sõnumitooja

Need, kes ei ole meie poolt või ei ole vait, on meie vastu ja on poliitiliselt kallutatud. See on Isamaa ja EKRE juhtide hoiak, kui nad ründavad õiguskantslerit, kes kirjeldab kohustusliku kogumispensioni reformi võimalikke põhiseaduslikke vastuolusid.

Selge sõnumiga ütleb õiguskantsler Ülle Madise oma arvamuses riigikogule ning rahandus- ja sotsiaalministeeriumile, et tema ei ole kavandatava reformi vastu ega selle poolt, sest tegemist on poliitilise küsimusega, kuid annab seadusandjale märku põhiseaduslikkuse probleemidest, mis on teada ja mida ei ole lahendatud.

Ja siis kirjeldab Madise kaheksal leheküljel neidsamu põhiseaduslikkuse probleeme, teeb seda kiretult, professionaalse juristina.

Poliitikutele on see aga kui mürgikarika sirutamine nende poole ja viimane tilk sellesse karikasse on õiguskantsleri tõdemus, et vajaduse korral teeb reformi põhiseaduspärasuse kohta lõpliku otsuse riigikohus. See on selge viide, et pensioni II samba vabatahtlikuks pööramise kui Isamaa peamise valimislubaduse põhiseaduslikkus vaidlustatakse riigikohtus, mis tõstab reformi tuleviku kohale suured küsimärgid.

Reformi arhitektid ja toetajad annavad seepeale emotsionaalselt ülesköetud kommentaare nagu peaksid nad põlevate linnusemüüride vahel viimast kaitselahingut, et vastane ei jõuaks nende tsitadelli.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder näeb õiguskantsleri ettepanekutes ja hinnangutes poliitilist otsustust, mis ei ole tema sõnul kindlasti õiguskantsleri pädevuses.

Seederile sekundeerib EKRE esimees, siseminister Mart Helme, kelle arvates tegeleb õiguskantsler poliitikaga, toetab teatud finantsringkondi ja huvigruppe, mistõttu Helme on tema tegevuse suhtes väga kriitiline.

Kus on nüüd kaasamine, erinevate seisukohtade rahulik kuulamine, lugupidamine teistsuguste arvamuste vastu – kõik see, millest peaks olema laotud praeguse valitsuse vundament?

Ent Ülle Madise täidab õiguskantsleri ametivannet, kui esitab poliitiliselt erapooletult arvamusi, mis kõik ei pruugi igale poliitikule meeldida. Ja Ülle Madisel on tuline õigus nimetada kohatuks ränka avalikku süüdistust selle eest, et ta teeb kirgliku kiretusega oma tööd, annab teada põhiseaduslikkuse probleemidest.

Võimupoliitikud ei taha näha, et õiguskantsler pakub välja mitu lahendust, kuidas vältida kogumispensioni reformi puhul põhiseaduse võimalikku rikkumist. Miks küll? Sest Isamaa ja EKRE poliitikutel pole nende lahenduste arutamiseks enam aega. Reedel ja esmaspäeval toimuvad valitsuse erakorralised istungid, kus tehakse otsused, mis peaksid kindlustama pensionireformi vastuvõtmise riigikogus juba kolmapäeval, 29. jaanuaril.

Õiguskantsler Ülle Madise oma arvamusega on võimupoliitikutele vaid tülikas segaja. Vale sõnumitooja, kelle sõnum tuleb lämmatada.