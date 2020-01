Ratas: Madise täidab õiguskantsleri ametivannet

"Kui rääkida õiguskantsler Ülle Madise arvamusest, siis ta on ju riigikogule ning rahandus- ja sotsiaalministeeriumile ütelnud välja, et ta ei ole kavandatava reformi vastu ja ta ei ole ka selle poolt. Ja seda on öelnud otseselt välja, et tegemist on poliitilise küsimusega ja sellele annab siis seadusandja oma hinnangu ja kui on vaja, siis ka kohtuinstants. Mina arvan, et õiguskantsler Ülle Madise täidab õiguskantsleri ametivannet," ütles Ratas ERR-ile.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja EKRE esimees Mart Helme ütlesid neljapäeval, et Ülle Madise esitab poliitilisi seisukohti ja ületab esitatud ettepanekutega oma pädevust.

Sellele reageeris ka Ülle Madise ise ja ütles, et on ja jääb poliitiliselt erapooletuks. "Mõni õiguslik seisukoht ei pruugi mõnele poliitikule meeldida, ent see ei saa takistada tööülesannete täitmist," kommenteeris Madise.

"Igaüks teeb oma tööd. Ränk avalik süüdistus selle eest, et täidan ametivannet ja riigikogu ees antud lubadust põhiseaduslikkuse probleemidest teada anda, on kohatu," lisas Madise.

Õiguskantsler Ülle Madise märkis oma kolmapäeval avaldatud seisukohas, et kavandatav pensionireform tekitab praegusel kujul põhiseaduse suhtes mitmeid küsitavusi.