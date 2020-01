Roolijoodikute karistused võivad oluliselt karmistuda

Saaremaal joobes juhi põhjustatud kolme hukkunuga liiklusõnnetus on pannud poliitikud tegutsema: siseminister Mart Helme ja justiitsminister Raivo Aeg on esitanud ettepanekud, mille hulgas on ka esmakordse joobes juhtimise eest minimaalseks karistuseks aastase vangistuse ette nägemine, kirjutab Postimees.

Siseministri teine ettepanek valitsusele kaalumiseks on purjuspäi surmaga lõppenud õnnetuse põhjustamise võrdsustamine tapmisega ehk sellise teo karistamine 6–15-aastase vangistusega.

Kolmapäeval lisas arutellu oma ettepanekud justiitsminister Raivo Aeg, kes märgib kirjas valitsuse liikluskomisjonile, et kuna uuringute järgi on 15–20 protsendil tabatud joobes juhtidel alkoholisõltuvus, siis tuleks karmistada kontrolli nende üle, näiteks võiks kriminaalhoolduses kasutusele võtta elektroonilise järelevalve seadme.

Samuti paneb Aeg ette siduda juhtimisõiguse äravõtmine tervisekontrolliga, mis tähendab, et alkoholisõltlase õigus autot juhtida ei taastu enne, kui riik on meditsiiniliste vahenditega veendunud, et ta on sõltuvusest vaba.

Majandusministeeriumis on planeerimisel veapunktisüsteemi ellurakendamine Eestis ning seda pooldavad nüüd kõik ministeeriumid.

Valitsuse liikluskomisjon asub ettepanekuid arutama järgmisel nädalal.