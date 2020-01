Brüsselis toimunud emotsionaalsele debatile järgnes hääletus ning lepe kiideti heaks häältega 621-49. Hääletuse järel laulsid eurosaadikud laulu "Auld Lang Syne", mida peetakse traditsiooniliseks hüvastijätulauluks.

Üks Brexiti käilakuju, Brexiti partei juht Nigel Farage väljendas kolmapäeva hommikul pressikonverentsil oma rahulolu ja kinnitas, et Brexiti tegid võimalikuks just Euroopa Parlamendi pakutud tribüün ja tuntus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõned ütlevad, et ma olin ülemäära teatraalne ja et ma liialdasin veidi Iseseisvuspartei hüvanguks. Neil küünilistel kriitikutel on täiesti õigus, sest seda ma tegin. Iroonia seisneb selles, et tõepoolest, midagi sellist poleks

kunagi juhtunud, kui me ei oleks siia tulnud. Täiesti kindel," kõneles Farage.

20 aastat parlamendis Briti konservatiive esindanud Geoffrey van Orden näitas europarlamendi hoones ERR-ile oma kastikuhja, mis abikaasa rõõmuks või kurvastuseks hakkab Ühendkuningriigi poole liikuma.

"Muidugi on mul vastuolulised tunded, aga ma tulin siia 20 aastat tagasi, et asju muuta. Väike grupp Briti konservatiive tahtis Euroopa Liitu suunata teises suunas, mis tähendaks rohkem respekti riikliku suveräänsuse suhtes ja vähem fookust Euroopa poliitilisele integratsioonile. Me püüdsime kõvasti kõik need aastad,

lõpuks me ei olnud ehk edukad. Suurbritannia lahkub, sest Euroopa Liit ei näidanud soovi muutuda," rääkis van Orden.

Parlamendikoridorides oli hommikul aga ka hoopis teistsugust emotsiooni, nii nagu Brexiti küsimuses on lõhenenud kogu riik.

"See on midagi palju enamat, kui sa näiteks lihtsalt isiklikult kaotad valimised, sest see on kogu sinu riik, mis lahkub, ajalugu ei ole enam sama meie jaoks," ütles Briti Tööpartei liige Neena Gill.

"Paljusid meist valdab kurbus. Minu riik, Ühendkuningriik põgeneb meie kontinendi otsuste kujundamise juurest. See on kohutav," märkis Liberaaldemokraatliku Partei liige Chris Davies.

Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust reedel, kohaliku aja järgi kell 23 ning ühendus jääb 27-liikmeliseks.

Lahkumisleppes on aga ette nähtud 11 kuu pikkune üleminekuperiood, mis kestab 2020. aasta lõpuni. Selle aja jooksul kehtivad nii Suurbritannia kui EL-i jaoks majandussuhetes senised reeglid, ametnikud peavad aga läbirääkimisi uue kaubandusleppe üle.

Enamik asjatundjaid peab 11 kuuga kõikehõlmavas kaubandusleppes kokkuleppele jõudmist väga ambitsioonikaks plaaniks, kuid ametnikud loodavad, et mingi kokkulepe siiski saavutatakse.

Briti valijad hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt 2016. aasta juunis referendumil. Järgnesid pikad ja vaevalised läbirääkimised.