Ametiühingud ja tööandjad üritavad alampalgas kokku leppida 23. oktoobril

Reedel kohtusid tööandjate keskliidu ning ametiühingute keskliidu esindajad, et arutada taaskord tuleva aasta miinimumpalga kokkulepet. Kohtumisel lepiti kokku, et 23. oktoobril püütakse viimast korda omavahel kompromissile jõuda. Kui see ei õnnestu, pöördutakse riikliku lepitaja poole.

Ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson ütles ERR-ile, et reedene kohtumine oli kompamine, et teada saada, kas ametiühingutel ja tööandjatel on üldse mõtet ilma riikliku lepitajata läbirääkimisi jätkata.

"Tänane kohtumine andis meile usku, et 23. oktoobril võiks uus alampalga kokkulepe sündida ja et me võime läbirääkimistega edasi liikuda," ütles Peterson.

Peterson märkis samas, et 23. oktoober on viimane võimalus jätkata ilma riikliku lepitajata. "Kui siis ei õnnestu (kokkuleppele jõuda), siis pöördume riikliku lepitaja poole," lausus ta.

Kuigi ametiühingute ja tööandjate läbirääkimisdelegatsioonid jõudsid augusti lõpus toimunud kohtumisel kokkuleppele, et alampalk võiks 2020. aastal olla 578 eurot, ei andnud ametiühingute keskliit kokkuleppele heakskiitu.

Ametiühingud on seisnud aastaid selle eest, et alampalk moodustaks vähemalt 40 protsenti keskmisest palgast, mis eeldaks kokkulepet vähemalt 600 euro tasemel.