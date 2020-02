Kohtud plaanivad laiendada kohtuotsuste avaldamist

Kohtud on vastuseks õiguskantsleri viitele andnud lubaduse laiendada halduskohtute sotsiaalvaldkonna otsuste avaldamist, et lahendite kättesaadavus aitaks inimestel paremini õiguspraktikat mõista.

"Õiguskantsleri nõunikud juhtisid kohtute tähelepanu sellele, et halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) paragrahv 175 lõige 4 on hakatud ehk liialt avaralt tõlgendama. Tulemusena jääb oluline osa kohtupraktikast kättesaamatuks. Ja just halduskohtu otsused on olulised, et inimesed saaksid teada enda ja riigi õigustest ja kohustustest," ütles õiguskantsleri pressiesindaja Janar Filippov ERR-ile. "Üksnes resolutsiooni avalikustamisele tuleks võimalusel eelistada isikuandmete eemaldamist," lisas ta.

Eesti kohtute kommunikatsioonijuht Kristi Kirsberg ütles ERR-ile, et siin ongi muudatusi oodata.

"Just praegu on kohtud üle vaatamas ja ka ühtlustamas oma praktikat, üritades korraldada kohtuotsuste avaldamist nii, et avalikuks saaks maksimaalselt suures mahus lahendite põhjendusi seaduse tõlgendamise kohta, kuid samas jääks avaldamata konkreetse inimesega seotud asjaolud," ütles Tallinna ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa pressiesindaja vahendusel. "Revideerimisel on ka senine juhend, mis vajab kaasajastamist. Ühtlasi vaatame üle, kas varem täies ulatuses avaldamata jäänud otsused saaks avaldada suuremas ulatuses. Samas tuleb arvestada, et lahendi avalikustamine jääb ka edaspidi asja lahendanud kohtuniku sõltumatuks otsuseks, mis tehakse, kaaludes konkreetse kaasuse asjaolusid ning andmesubjekti õigusi ja huve ühelt poolt ning avalikkuse huve teiselt poolt," lisas Lapimaa.

"Selline lahendus on kindlasti vajalik ja kasulik inimestele, kel on pooleli analoogilised vaidlused või kes kaaluvad võimalusi pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse," märkis ringkonnakohtu esimees.

Samas selgitas Lapimaa, et seaduse nõude kohaselt tuleb haldusvaidlustes jõustunud kohtuotsused veebis avaldada, kuid samas seab ka avaldamisele mõningad piirangud. "Erinevalt kriminaalasjadest, kus kohtuotsused avaldatakse koos süüdimõistetu isikuandmetega, pole haldusasjades kohtuotsuste avaldamise eesmärk informeerida avalikkust sellest, konkreetselt kelle vaidlus ja kuidas lahendati. Eesmärgiks on anda teavet kohtupraktika kohta ehk anda ülevaade, kuidas kohtud seadusi tõlgendavad," ütles ta.

"Seetõttu näeb seadus ette, et inimese nimi asendatakse vajadusel initsiaalide või tähemärgiga, samuti ei avaldata tema isikukoodi, sünniaega, registrikoodi, aadressi ega muid andmeid, mis võimaldavad teda üheselt identifitseerida. Lisaks tuleb seadusest piirang, et kui otsus sisaldab delikaatseid isikuandmeid või muid andmeid, mille avaldamine võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust, ning seda ei ole võimalik vältida eelmises lauses toodud abinõusid järgides, avaldab kohus inimese taotlusel või omal algatusel otsuse ilma eraelu puutumatust kahjustavate andmeteta, avaldab üksnes otsuse resolutsiooni või ei avalda otsust üldse," märkuis ta, viidates halduskohtumenetluse seadustikule.

"Sotsiaalvaldkonna asjades, kus vaieldakse sageli isiklikku laadi teemade üle - näiteks vanemahüvitis, töövõime, puue -, on senises praktikas osades kohtutes otsuse põhjendused avaldatud vastavalt kohtu igakordsele otsustusele ning osades kohtutes jäetud andmekaitselistel eesmärkidel tervikuna avaldamata, ssiis avaldati üksnes kohtuasja lahendus ehk kohtuotsuse resolutsioon. Selline lähenemine põhines kohtute haldamise nõukoja heakskiidetud juhendil," tõdes Lapimaa.