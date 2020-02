Alkoholiaktsiisi tasuti 2019. aastal 2,2 protsenti ehk viis miljonit eurot vähem kui eelarves prognoositud. Samuti oli seda vähem kui aasta varem, kuid Eesti poodidesse müüki viidud alkoholi maht kasvas, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika analüütik Merliin Laos ütles, et kui 2019. aasta juulis langetati aktsiisimaksu määrasid 25 protsenti, siis peamine eesmärk oli sellel vähendada piirikaubandust. "Muutusi on märgata mõlemal piiril. Eestlaste ostud on tulnud tagasi mandri peale. Turistide ostud on tagasi tulnud sadama piirkonda," ütles Laos.

Seda tunnistab ka sadamas alkoholipoode pidava Superalko Eesti tegevjuht Lennu-Imre Poll.

"Soomlane hakkab tagasi tulema ja kui müüginumbreid vaadata, siis need on eelmise aastaga võrreldes 30-50 protsenti paremad," ütles Poll lisades, et valitsuse otsus alkoholiaktsiisi langetada oli õige.

Superalko juht tunnistas, et Läti piiripoodides on müük langenud, mida kompenseerib Eesti sisene müügikasv. Ka maksu- ja tolliameti andmetel olid detsembri lühiajalised piiriületused aasta võrdluses 15 protsenti madalamad. Superalko juhi hinnangul kompenseerib seda üleeestiline läbimüügi kasv. Ka Coop näeb kasvu.

"Pärast alkoholiaktsiisi langemist on näha müükide kasvu. Eelkõige on seda näha Kesk-Eestis, Lõuna-Eestis ja vähem on näha seda Põhja-Eestis ja Eesti saartel, sest seal andis aktsiisi tõus ka natukene vähem tunda," ütles Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Statistiliselt kasvas rohkem kange alkoholi müük. Mullu teises poolaastas kasvas kange alkoholi tarbimisse lubamine aasta võrdluses 66 protsenti ja õlle tarbimisse lubamine 19 protsenti.

"Kui aktsiis langetati suvel, siis oli näha kange alkoholi kasvu. Päris kiiresti. Umbes 30 protsendi ulatuses. Küll aga ei kasvanud nii kiiresti lahja alkoholi müük, mis tuleneb tõenäoliselt sellest, et suvi oli üsna jahe ja lahja alkohol on selline ilmatundlik kaup. Kui varasemalt osteti üksikuid tooteid, siis on näha, et pakendid on läinud suuremaks. Suurematest võib võtta siin kasvõi needsamad õllekohvrid. Need on muutunud populaarsemaks," lisas Miido.

Kui alkoholimüüjad ütlevad, et aktsiisi langetus on kõik juba hindades sees, siis rahandusministeeriumi hinnangul on osaliselt hindadel veel ruumi langeda.

"Novembri viimane seis näitab, et hindadesse on jõudnud 60 protsenti. Ja kui liigiti vaadata, siis kange alkoholi puhul on veel ruumi hinnalangetuseks, õlle puhul on see isegi olnud suurem kui oodatud," ütles veel Merliin Laos.