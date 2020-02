Endine New Yorgi linnapea Michael Bloomberg on ametlikult demokraatide presidendikandidaat ja peab kolmapäeval oma esimese debati. Rivaalid on asunud Bloombergi tema varasema sõnakasutuse tõttu ründama, samuti arvatakse, et ta on demokraatide nominatsiooni oma tohutu varaga ostnud.

USA demokraatide presidendikandidaat 78-aastane Michael Bloomberg on valmis kulutama suure osa oma varandusest, et tõrjuda vabariiklasest riigipea Donald Trump ametist. Ta on reklaamidele alates kampaania algusest novembris kulutanud rohkem kui ükski teine erakonnasisestest rivaalidest. Väite, nagu sooviks ta oma varanduse abiga osta demokraatide nominatsiooni, lükkas Bloomberg kohe alguses ümber.

Arvamusküsitluste järgi on endine New Yorgi linnapea demokraatide seas populaarsuselt Joe Bideni, Bernie Sandersi, Elizabeth Warreni ja Pete Buttigiegi järel viies. Sandersi sõnul ei tekita Bloombergi kampaania sellist põnevust ja energiat, mida on Donald Trumpi võitmiseks vaja.

Demokraatide rahvuskomitee küsitluse järgi on Bloombergi toetus 19 protsenti ja ta on sellega teisel kohal pärast Bernie Sandersit, keda toetab 31 protsenti. Sellega ületab ta rahvuskomitee määratud lävendi, et pääseda debatile. See on ka Bloombergile esimene kord rivaalidega silmast silma kohtuda ja lisab mängu uue muutuja.

Bloomberg alustas valimiskampaaniat aasta hiljem kui tema rivaalid. Viimased pole tema ilmumisega sugugi rahul ja asunud ründama.

Näiteks kritiseeris Bernie Sanders Bloombergi varasemaid seisukohti miinimumpalga, politsei töö korralduse, rikaste maksustamise ja Wall Streeti reguleerimise küsimustes. Washington Post avaldas loo väidetest, mis olid seotud jämedate kommentaaridega naiste kohta tema ettevõtetes.

Kunagi oli Bloomberg pahane ratastoolis reporteri peale, kes pillas pressikonverentsil kogemata maha oma diktofoni. Endine asepresident Joe Biden on öelnud, et kuigi 60 miljardi dollariga võib osta palju reklaami, ei hävita see sõnu.

Bloomberg ise on valmistunud nädalaid, ta on oma varasematest ütlustest teinud põhjalikud järeledused, seda enam, et ta pole aastaid väidelnud.

Kampaaniameeskond teeb kõik, et Bloombergist saaks kolmapäevase debati staar. Teda oodatakse lavale, vastuseid küsimustele ja Bloomberg on valmis andma vastutuld.

Kampaaniameeskond on samas valmis, kui endine New Yorgi linnapea peaks ärrituma küsimuste peale, mida ta peab põhjendamatuks. See on tema nõrk koht ja võib õõnestada debüüti arutelulaval.

Kolmapäevane debatt peetakse Las Vegases ja sellele järgnevad nädalavahetusel Nevada eelvalimised. Need ei peegelda küll kohe debati mõju, sest Bloomberg jätab esimesed neli eelvalimist vahele ning keskendub 3. märtsi niinimetatud suurele teisipäevale, mil demokraatide presidendikandidaati valib 14 osariiki.