Itaalia valitsuspartei juht nakatus koroonaviirusesse

Itaalia valitsuskoalitsiooni kuuluva vasaktsentristliku Demokraatliku Partei juht Nicola Zingaretti teatas laupäeval, et on nakatunud koroonaviirusega COVID-19.

"Ka minul on koroonaviirus," nentis ta Facebooki postitatud videos. Parteijuhi sõnul viibib ta hetkel kodus karantiinis ning arstid on võtnud juba ühendust kõigi inimestega, kes temaga viimastel päevadel kokku puutusid, vahendas Reuters.

Zingaretti sõnul tunneb ta end hetkel hästi.

Koroonaviirus COVID-19 on Euroopa riikidest kõige rohkem levinud Itaalias. Reedel avaldatud andmete kohaselt on seal tuvastatud 4636 juhtumit ning 197 inimest on koroonaviiruse tõttu ka surnud. Kui võrrelda surmajuhtumite arvu rahvaarvuga, on vananeva rahvastikuga Itaalia koroonaviiruse surmajuhtumite poolest hetkel maailmas esikohal.

Valitsus on viiruse levikut üritanud tõkestada koolide, ülikoolide, kinode ja teatrite sulgemise ning mõnede asulate karantiini alla panemisega.