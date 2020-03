Kõlvart kutsus reede õhtuks seoses koroonaviirusega edasiste plaanide arutamiseks kokku erakorralise nõupidamise, kus osalesid terviseameti ja Tallinna haridusameti esindaja ning linnavalitsuse liikmed.

Koosolekul kuulati terviseameti ettekannet hetkeolukorrast ja arutati, milliseid meetmeid rakendada.

"Teadaolevalt riigi tasandil tänaseks ei ole midagi imperatiivselt otsustatud ehk ühtegi keeldu pole rakendatud. Samas, tõepoolest, mulle tundub, et omavalitsused peaks välja töötama ka enda meetmed ja see oli ka tänase koosoleku sisu. Me palusime kolleegil analüüsida iga meetme võimalikku mõju ja siis, kui me hakkame midagi piirama või keelama, peame olema valmis ka tagajärgedeks," rääkis linnapea.

Kõlvarti sõnul on linn otsustanud, et tühistab kõik linnasüsteemi ja linnaasutuste lähetused, jätkab tõhusat ühistranspordi koristamist ja töötab välja kriteeriumid, mille alusel hakata üritusi ära jätma.

"Juba praegu kriteeriumite alusel võiks mõelda selle peale, mis on üritused, mis tuleb ära jätta igal juhul. Ma arvan, et me oleme lähiajal valmis need kriteeriumid välja kuulutama. Samamoodi lähipäevil otsustame, kuidas peavad töötama haridusasutused," rääkis Kõlvart.