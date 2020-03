Ursula von der Leyen: uus põlvkond tahab tegutseda kiiresti, ent kestlikult

Juba enne, kui ma saja päeva eest ametisse astusin, avaldas mulle muljet Euroopa uue põlvkonna vaimu- ja tegutsemisjulgus. Reedel nägin – ja kuulsin – seda taas valjult ja selgelt, kui tuhanded noored tulid Brüsselis tänavatele nõudma kiiret tegutsemist planeedi hüvanguks.

See põlvkond tahab edasi minna kiiresti – ja neil on õigus. Sest meie ees seisab kaks olulist ja omavahel tihedalt seotud pööret: ökoloogiline ja digiüleminek. Need mõjutavad meid kõiki sõltumata sellest, kus me elame või mida teeme. Need muudavad seda, kuidas me reisime või milliseid asju loome, toodame ja tarbime.

Need loovad uusi võimalusi Euroopa novaatoritele, ettevõtjatele ja tööstusele.

Kuid see üleminek toimub üha ärevamas ja keerulisemas maailmas. Hiljutised sündmused on meile meenutanud, miks öeldakse, et nädal on poliitikas pikk aeg.

Viimastel päevadel käisin Kreekas ja Bulgaarias, et näha oma silmaga, millise surve all on meie piirid, ja väljendada Euroopa solidaarsust – nii vaimus kui ka rahalise ja tehnilise toe näol.

Mõistsin selgelt vajadust leida rändeküsimusele humaanne, tõhus ja terviklik lahendus. Enne seda olin käinud meie kriisiohjekeskuses, kus kaalusime erinevaid võimalusi, kuidas Euroopa saab leevendada koroonaviiruse mõju.

Käimasolev nädal on näidanud, et Euroopa peab olema tugevam ja ühtsem ning mõtlema, tegutsema ja väljenduma strateegilisemalt. Samuti peame looma uusi partnerlussuhteid ja liite, nagu see, millele lähipäevadel Aafrikaga aluse paneme. Samuti peame tugevdama olemasolevaid suhteid, nagu me teeme seda Lääne-Balkani riikidega.

Ökoloogilise ja digiülemineku juhtimine muutuvas maailmas ongi komisjoni liikumapanev jõud. See on meie põlvkonna ülesanne ja võimalus. Just sellepärast oleme esimesest päevast peale otsustanud liikuda kiiresti, et ehitada üles õiglane ja jõukas, roheline ja digitaalne Euroopa, mille saame pärandada oma lastele.

Kui küsimus on meie planeedi tulevikus, on liigne ettevaatlikkus kõige riskantsem valik. Selle keskmes on eesmärk teha Euroopast 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne maailmajagu.

Me soovime tuua looduse tagasi oma ellu ja vähendada heitkoguseid. Kuid Euroopa roheline kokkulepe on midagi enamat – see on meie uus kasvustrateegia. See annab investoritele kindluse ja aitab majandusel kasvada nii, et inimesed, planeet ja ühiskond saavad sellest tagasi rohkem, kui nad ära annavad.

"Ainult inimesi ja õiglust esikohale seades saame tagada, et Euroopa roheline kokkulepe suudab ajaproovile vastu panna."

Kuid kiiresti liikudes peame tagama, et kedagi ei jäeta maha. Me teame, et on neid, kelle jaoks on muutused raskemad kui teiste jaoks. Seepärast tegime ettepaneku eraldada 100 miljardit eurot, et tagada õiglane üleminek kõigi jaoks – eriti nende jaoks, kes peavad teistest suuremaid muudatusi tegema. Ainult inimesi ja õiglust esikohale seades saame tagada, et Euroopa roheline kokkulepe suudab ajaproovile vastu panna.

Kokkuvõttes taandub kõik usaldusele, mis on võtmesõna ka digiülemineku kontekstis. Usun tehnoloogiasse ja sellesse, et see muudab meie elu lihtsamaks, olgu selleks lähedaste eest hoolitsemine või sõpradega suhtlemine.

Ma tean, kuidas tehnoloogia aitab luua uusi töökohti ja kujundada uusi oskusi ning võimaldab Euroopa ettevõtetel – alates väikseimatest idufirmadest ja lõpetades suurimate majandushiidudega – kasvada.

Kuid selleks, et Euroopast saaks digivaldkonna liider, peame töötama välja oma õigusaktid ja arendama oma võimekust. Euroopa innovatsioon ja tehnoloogiad peavad suutma pakkuda konkurentsi kogu maailmas.

Sellest eesmärgist lähtume oma uues andmestrateegias, mis aitab meil rakendada oma tugevaid külgi ning õhutada ettevõtjaid ja valitsusi kasutama ja jagama oma alakasutatud andmete varamut. Ning see aitab meil võtta tehisintellektist maksimumi ja kasutada seda optimaalselt viisil, mida igaüks võib usaldada.

Me tegutseme alati õigluse nimel, kaitseme oma väärtusi ja hoolitseme selle eest, millest inimesed tõesti hoolivad. Seepärast oleme juba esitanud uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja käivitanud Euroopa vähktõvevastase võitluse kava esimese etapi.

Nii et jah, nädal on poliitikas pikk aeg. Aga sajast päevast piisab ainult selleks, et seada suunad ja astuda nende poole esimesed pikad sammud. See tee on konarlik ja meid pannakse proovile, just nii, nagu sellelgi nädalal, aga me peame alati hoidma üleval Euroopa uue põlvkonna vaimu. Käes on teie aeg ja teekond algab nüüd.