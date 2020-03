Välisminister Urmas Reinsalu kutsel toimunud NB8 välisministrite videokonverentsil kinnitati, et riikide kodanikud võivad koju naasmiseks liikuda läbi Põhja-Balti riikide territooriumi olukorras, kus paljud riigipiirid on välismaalastele suletud. Lisaks rõhutati kaupade eksportimise jätkumise tähtsust.

Eesti peab oluliseks ka ravimite ja meditsiinitehnika ekspordipiirangute vältimist

"Maailmas ootavad koju naasmise võimalust tuhanded Põhja-Balti riikide kodanikud. Teeme koostööd selles vallas. Samuti palume riikidel lubada Eesti kodanikel liikuda läbi nende territooriumi, et jõuda esimesel võimalusel kodumaale. Tähtis on, et oma tööd jätkaksid kriitilised transpordiühendused, näiteks Helsingi ja Tallinna vahel. Kõik välisministrid olid seisukohal, et ülioluline on kaupade liikumise jätkumine Põhja-Balti piirkonnas," ütles Reinsalu.

Reinsalu on eraldi suhelnud Finnairi juhtkonnaga ja edastanud lennufirmale Eesti valitsuse palve, et säiliks Tallinn-Helsingi lennuliin, mis on koju pöörduvatele Eesti kodanikele oluline transpordiühendus.