Moskva kohtus algas esmaspäeval kohtuprotsess luuramises süüdistatava USA kodaniku Paul Whelani üle, kes on alates 2018. aastast vahi all olnud.

Moskva linnakohtu kohtunik pikendas eelistungil Whelani kinnipidamist 13. septembrini.

Järgmine istung on plaanis 30. märtsil, kuid kohtu pressiesindaja sõnul võidakse graafikut koroonaviiruse tõttu muuta.

Hiljuti 50. sünnipäeva tähistanud Whelanil on ka Iiri, Kanada ja Briti kodakondsus. Teda süüdistatakse riigisaladuste varastamises, mille eest võib ta silmitsi olla kuni 20-aastase vangistusega.

Endine USA merejalaväelane väidab, et ta lavastati süüdi ja võttis saladusi sisaldava USB mälupulga tuttavalt vastu uskudes, et selle peal on puhkusepildid.

Ta on korduvalt kurtnud väärkohtlemise üle ja öelnud, et juurdlust läbi viinud föderaalsel julgeolekuteenistusel FSB pole tema vastu tõendeid.

Whelani pere sõnul on ta tervis kinnipidamise vältel halvenenud ja ta ei saa vajalikku ravi.

Esmaspäeval olid kohtuistungil kohal ka USA, Briti ja Iiri suursaadikud, ütles USA saatkonna pressiesindaja Rebecca Ross.