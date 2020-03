Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (34), Harjumaal (18), Lääne-Virumaal (4), Pärnumaal (4) ja Hiiumaal (3). Ida-Virumaal lisandus kaks uut positiivset juhtu ning Jõgevamaal, Järvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal üks juht.

Reedeõhtuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 patsienti, 10 intensiivravil olevat inimest on kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 20 inimest ning surnud üks.

Kõige kriitilisem olukord Saaremaal

Reede õhtul selgus, et Saaremaa Südamekodu 22 hooldekodu elaniku ja kolme töötaja analüüsid osutusid positiivseks.

Terviseameti põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik ütles laupäeval, et kõige kriitilisem ongi nüüd olukord Saaremaal, kus diagnoositud juhtumite arv peaaegu samas suur kui Tallinnas ja Harjumaal kokku. Saaremaal on praegu kinnitatud juhte 217, Tallinnas ja Harjumaal 220, kahe maakonna elanike arv aga erineb ligikaudu 20-kordselt.

Öpik täpsustas, et laupäeva seisuga on nakkus tuvastatud 26 Saaremaa Südamekodu elanikul ja töötajal.

"Saaremaal on juhtunud see, mida me kõige ohtlikumaks pidasime. /.../ Selge on see praegu, et kõik Südamekodus positiivse diagnoosi saanud inimesed ei vaja haiglaravi. Need, kes vajavad, on juba hospitaliseeritud mõned päevad tagasi, kui selgusid esimesed haigusjuhud. Eile (reedel - toim.) palusime viivitamatult eraldada diagnoositud haigusega isikud. Meie info järgi viibivadki nad täna erinevates (hoone) osades," rääkis Öpik.

Reedel vaatas nakatunud Saaremaa hooldekodus üle ka kiirabi, kelle hinnangul võis nad jätta hooldekodusse.

Terviseameti seisukoht on, et Saaremaa Südamekodu vajab täielikku karantiini, sealhulgas koos töötajatega.

Öpiku sõnul eraldati kõigile Saaremaa hooldekodudele varudest üle 5000 kirurgilise maski personali jaoks. Lisaks saadetakse juurde ka meditsiinipersonali.

"Selge on, et vaja on lisaressurssi Kuressaare haiglale. Kuna oleme katkestanud plaanilise ravi erasektoris ja perearstikeskustes, siis on võimalik sealt vabanevat ressurss - arstid ja õed - suunata Saaremaale," ütles Öpik.

Öpiku sõnul on lisaks Saaremaale viidud käesoleva nädala jooksul läbi teste ka Tallinnas ja Harjumaal, testimist laiendatakse nüüd üle Eestis. "On maakondi, kus numbrite järgi levikut ei ole ja teste viia läbi ennetuse vaates," ütles Öpik.

Öpiku sõnul on väga oluline, et kõikide hooldekodude töötajad kannaksid maske töö ajal. "Oluline on, et hooldekodude omanikud korraldaksid töö nii, et kõik juhised ja reeglid oleksid täidetud," märkis Öpik.

Maailmas üle 600 000 kinnitatud juhtumi

Kokku on Eestis tehtud enam kui 9300 koroonaviiruse testi, millest 640 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (29 protsenti) ning vanusegrupis 40-49 eluaastat (22 protsenti). Vanusegrupis 50-59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 20 protsenti ja vanusegrupis 30-39 eluaastat 17 protsenti.

Alates neljapäevast hakkas terviseamet testimise tulemusi avaldama terviseinfosüsteemi (TIS) andmetele tuginedes. Terviseamet ei saanud varem terviseinfosüsteemist selliseid päringuid teha, TIS-i kasutamise vajaduse tingis nii mitme labori testimisvõimekuse teke kui erasektori partneri kaasamine, teatas amet.

Maailmas on Hiinast levima hakanud koroonaviirusesse haigestunud enam kui 600 000 inimest, neist kõige rohkem Ameerika Ühendriikides (ligi 105 000), Hiinas (enam kui 86 000) ja Itaalias (enam kui 81 000).

Täpsemalt saab maailmas toimuvat jälgida John Hopkinsi instituudi kodulehel.