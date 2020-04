Trump: koroonaviirus võis olla Hiina kontrolli alt väljunud viga

"Seda oleks saanud peatada Hiinas enne, kui see puhkes ning seda ei tehtud," ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas. "Ning nüüd kannatab sellepärast terve maailm."

Trumpilt küsiti, kas Hiina peaks pandeemia eest vastutust kandma ja seisma silmitsi tagajärgedega, mille peale president vastas: "Kui nad olid teadlikult vastutavad, siis kindlasti."

"Kui see oli viga, siis viga on viga," lisas Trump. "Kas see oli viga, mis väljus kontrolli alt või seda tehti teadlikult? Neil kahel asjal on suur vahe."

"Igatahes, nad oleksid pidanud laskma meil siseneda," ütles Trump. "Me palusime siseneda varakult ja nad ei tahtnud meid sinna. Ma arvan, et nad teadsid, et midagi halba on juhtunud ning nad tundsid piinlikkust."

"Nad ütlesid, et viivad praegu läbi juurdlust. Ootame, mis nende juurdlusest saab. Kuid ka meie viime läbi juurdlusi."

Trumpi administratsioon on teatanud, et ei välista, et koroonaviiruse haigus COVID-19 levis tahtlikult või tahtmata Wuhani lähistel asuvast laboratooriumist.

USA president seadis kahtluse alla ka Hiina ametliku statistika, mille järgi on Hiinas 0,33 koroonasurma 100 000 inimese kohta. "See arv on võimatu. Seda arvu on võimatu saavutada," ütles president.

USA-s on ametlikel andmetel 11,24 surma 100 000 inimese kohta, Prantsusmaal 27,92 ja Itaalias 42,81, näidati Valge Maja briifingul esitatud tabelis.

Euroopas on COVID-19 nõudnud üle 100 000 inimelu

Uus koroonaviirus on nõudnud Euroopas enam kui 100 000 inimelu, mis moodustab kõikidest surmajuhtumitest maailmas peaaegu kaks kolmandikku, kirjutas laupäeval ametlikele andmetele tuginev Prantsuse uudisteagentuur AFP.

Kokku on Euroopas kinnitust saanud 1 136 672 nakkusjuhtumit ja 100 501 surmajuhtumit. Euroopa on koroonaviiruse haigusest COVID-19 kõige enam kannatada saanud maailmajagu. Üle terve maailma on AFP andmeil haigus nõudnud 157 163 inimelu.

Euroopas on viirus kõige enam elusid nõudnud Itaalias 23 227 surmajuhtumiga ja Hispaanias 20 043 surmajuhtumiga. Neile järgneb Prantsusmaa 19 323 ja Suurbritannia 15 464 surmajuhtumiga.

Üle terve maailma on COVID-19 nakkusjuhtumeid kinnitatud vähemalt 2 281 334.