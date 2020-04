26. aprilli seisuga oli töötukassas töötuna arvel 47 889 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,4 protsenti. Lõppenud nädalal võeti töötuna arvele 1766 inimest (nädal varem 2501 uut registreeritud töötut).

Töötute arv kasvas nädalaga 3 protsenti, kuine kasv 20 protsenti. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötute arv suurenenud 11 178 inimese võrra.

Töötuks registreerimise aktiivsus oli mõnevõrra madalam kui eelmistel nädalatel alates eriolukorra kehtestamisest. Varasematel nädalatel pole uute registreeritud töötute arv jäänud alla 2000.

Töötukassa analüüsiosakonna juhataja Margit Paulus ütles ERR-ile, et eelmise aasta aprillis registreeriti ligikaudu 1200 uut töötut nädalas, mis on väiksem kui selle aasta näitajad.

Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 30 protsenti olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Koondatute osakaal on võrreldes üle-eelmise nädalaga samal tasemel.

Registreeritud töötuse määr oli eelmise nädala lõpuks kõrgeim Ida-Virumaal 12,9 protsenti ja madalaim Hiiumaal 4,4 protsenti. Alates eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud töötus kasvanud kõigis maakondades.

Paulus lisas, et kõige rohkem on eriolukorra algusest töötus kasvanud Tallinnas, Harjumaal ja Hiiumaal ja seda rohkem kui 40 protsenti. "Üsna suur on töötute arvu kasv olnud ka Raplamaal, Saaremaal ja Tartumaal ja seal on töötute arv kasvanud kolmandiku võrra," täpsustas Paulus.

Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate kolm asutust (nädal varem viis), kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 84 töötajat (nädal varem 153 töötajat).

Töötute arvu kasvu lõppu on Pauluse sõnul raske hinnata. "Eks palju sõltub sellest, kui kauaks eriolukord, erinevad piirangud jäävad kehtima ja kui hästi tööandjad selle perioodi üle elavad ja saavad oma töötajaid hoida," ütles Paulus.

Töötasu hüvitise avalduse esitas möödunud nädalal 529 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 1468 inimesele. Kokku on kolme nädala jooksul avalduse esitanud 6158 asutust, kes on taotlenud hüvitist 32 209 inimesele.

Töötasu hüvitiste kogukulu on tänaseks 26 047 650 eurot.

Töötasu hüvitisi makstakse välja igal tööpäeval. Ettevõtete nimekiri, kelle taotlused on rahuldatud, on leitav töötukassa lehelt.