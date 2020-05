Vanglatööstusel on käes keeruline aeg

Riigile kuuluv aktsiaselts Eesti Vanglatööstus on sattunud keerulisse olukorda, sest eriolukorrast tingituna oli vanglates liikumine piiratud ja nii pole vangid saanud kaks kuud tööd teha. Ettevõtte uus juht loodab, et pärast eriolukorra lõppu suudetakse vanglatööstus tööle saada senisest suuremas mahus.

Alates maikuust Eesti Vanglatööstust juhtiv Ave Paavo näeb ettevõtte jaoks keerulisel ajal ühe kokkuhoiukohana ettevõtte põhipersonali palgakulude kärpimist.

"Me oleme praegu peatanud mõned arendused ja kuna inimesed ei saa täit rakendust, siis oleme olnud sunnitud töötasusid vähendama. Õnneks on meil tore meeskond ja kõik olid valmis töötasude vähendamiseks ning püüame hakkama saada," ütles Paavo.

Eesti Vanglatööstuse uus juht on seadnud üheks eesmärgiks pärast eriolukorra lõppu leida võimalusi suurendada tootmismahtusid ehk anda tööd rohkematele vangidele, kui olid kriisieelsed 150 töökohta.

Stovemani kaubamärgiga grilli- ja saunatoodete poolest tuntud Eesti Vanglatööstuse nõukogu esimees Margus Ilmjärv loodab, et ettevõte suudab kiiresti tegevuse taastada, sest võimalus tööd teha ja ametit õppida on vangidele oluline.



"Kui inimene omandab meil elukutse ja tööharjumused ning vabaneb kinnipidamisasutusest ja leiab endale töö, siis me oleme oma tööd hästi teinud," rääkis Ilmjärv. Nõukogu esimees nentis, et teisalt on ettevõtte töö korraldamine keeruline, sest ettevõtes on tööjõu voolavus mõistetavatel põhjustel suur.

Enne Ave Paavot oli veidi üle aasta Eesti Vanglatööstuse eesotsas Ingar Metsatalu, kelle kutsus nõukogu juhatuse liikme kohalt tagasi, sest ei oldud rahul tema kriisiaegse tegevusega. Endine juht peab otsust ebaõiglaseks, kuid ta pole veel otsustanud, kas ta vaidlustab tagasikutsumise kohtus või mitte.

2001. aastal asutatud Eesti Vanglatööstuse peakontor asub alates 2018. aastast Jõhvis. Tööd antakse nii Tartu, Viru kui ka Tallinna vangla kinnipeetavatele.

2019. aastal oli ettevõtte bilansimaht 1 147 965 eurot. Aasta puhaskasum oli 78 615 eurot ja koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga oli ettevõtte kogukasum 314 783 eurot.