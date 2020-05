Nädal toob nii öökülma kui lörtsihooge

Öö hakul on pilvine, mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Pärast keskööd pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub läänekaarest, puhanguid on 13, öö hakul saartel ja läänerannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul paar kraadi enam.

Hommikul on laialdaselt taevas selge, ida pool pilvisem, aga ka suurema sajuta. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi.

Päeval areneb pilvi, vihmahooge on peamiselt Eesti ida- ja lõunaosas. Lääne- ja loodetuule puhanguid on 11, rannikul 14-15 m/s. Õhusoe kerkib napilt üle 10, sajuhoogude all ja rannikul on jahedam.

Ka edasi jahedus jätkub. Selgematel öödel langeb temperatuur 0 lähedale, reede öösel kraad-kaks miinusesse. Päevad on sagedaste vihmahoogudega, sekka võib ka lörtsi visata.

Neljapäeval aga sajuhood kõikjale ei jõua ja vahepeal saab ka päikest näha.