Prantsusmaa ja Saksamaa toetavad 500 miljardi euro suurust taastumisfondi

Fondi rahastatakse EL-i nimel võetud laenudega turgudelt ning selle vahendid suunatakse kriisist enim mõjutatud sektoritele ja regioonidele, teatasid Saksamaa ja Prantsusmaa ühisavalduses.

Fondi vahenditest kasu saavad riigid ei pea selle summat tagasi maksma, ütles Prantsuse president Emmanuel Macron.

"Me oleme veendunud, et on mitte ainult õiglane, vaid ka vajalik teha see rahastus nüüd kättesaadavaks. Me hakkame seda tagasi maksma järk-järgult läbi mitme tulevase Euroopa eelarve," ütles kantsler Angela Merkel.

Ühislaenudega nõustumine märgib kannapööret Saksamaa jaoks, mis on seni tõrjunud Hispaania ja Itaalia üleskutseid luua niinimetatud koroonavõlakirjad.

Saksamaa, Holland ja teised jõukamad riigid on näinud seda võlgades lõunamaade katsena lõigata kasu põhjamaade eelarvedistsipliinist.