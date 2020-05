Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder põhjendab valitsuse plaani anda erakondade raha-asjade jälgimine Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonilt (ERJK) üle riigikontrollile sellega, et nii näiks see kontroll varasemast sõltumatum.

"Nii nagu kohtupidamise kohta öeldakse, et see mitte ainult ei pea olema, vaid ka näima usaldusväärne. Kui me ise nimetame enda üle järelevalve teostajad, siis siin on olemuslikult konflikt, mis usaldust ei suurenda," rääkis Seeder "Vikerhommikus", viidates sellele, et riigikogus esindatud erakondadel on õigus nimetada ERJK-sse oma esindaja.

"Praegune süsteem, kus väikene komisjon, mis on erakondade endi poolt nimetatud esindajate kaudu teostamas järelelvalvet erakondade endi rahastamise üle, pole sugugi parim lahendus. Minu arvates on väga mõistlik ja õige see funktsioon riigikontrollile üle anda," ütles ta.

"Sellega ei heida ma praegusele ERJK-le ette mitte mingeid konkreetseid juhtumeid - et siin või seal on eksitud või kuritarvitatud usaldust - ei mitte. Aga see peab ka näima usaldusväärne. Ja seetõttu on riigikontroll minu arvates parim," rõhutas Seeder.

"Lisaks väldime teatud osas dubleerivat tegevust, mida kindlasti riigis tuleb teha - koondades järelevalve, mida riigikontroll juba teeb, kõikide teiste riigiasutuste üle, sihtasutuste üle," lisas ta.

Seeder tõi ka näiteks aastaid tagasi toimunud kohalike omavalitsuste kontrollimise üleandmise riigikontrollile. "Me ei oleks siin ju ka pidanud ütlema ja ei öelnud ju ka, et varasem järelelvalve süsteem oli kuidagi väga halvasti või me umbusaldasime (seda). Aga me leidsime, et kohalike omavalitsuste järelevalve tegemisel oleks mõistlik anda riigikontrollile täiendavad ülesanded ja volitused. Ja nüüd me teeme seda ka erakondade puhul - anname riigikontrollile täiendavad ülesanded ja õiguse teostada järelevalvet. Nii, et tahame asja teha paremaks, mitte eesmärk ei ole üks või teine asi likvideerida," rääkis erakonna Isamaa esimees.

Seeder kinnitas, et mitte ERJK-d ei taheta likvideerida, vaid tahetakse valdkonda tugevdada. "Uuendama ja parandama ei peaks ainult neid asju, mis on väga halvasti, vaid ka neid asju, mida saab paremaks ja usalduslikumaks teha," leidis ta. "Mina arvan küll päris siiralt, et riigikontroll on väga pädev ja kindlasti võimekam organisatsioon kui ERJK."

Seeder märkis ka, et kuna riigikontrolöri kandidaadi esitab president, mitte ei nimeta erakonnad ise, siis ka see peaks näitama selle organisatsiooni suuremat sõltumatust.

Isamaale toovad hääled kandidaadid, mitte erakonna kuvand

Kommenteerides Isamaa madalat reitingut erakondade populaarsusküsitlustes valimiste vahelisel ajal, põhjendas Seeder seda sellega, et uuringutes ei tooda välja erakonna poliitikuid, vaid ainult parteide nimed.

"Erakonnad on olemuslikult erinevad - on need, kelle jaoks on märk või nimi olulisem, teistele erakondadele aga nende kandidaadid, inimeste nimi. Isamaa on selline, kelle puhul on kandidaadid olulisemad," rääkis Seeder.

"Me ei keskendu reitingule, küll valija leiab Isamaa valimissituatsuioonis üles," lisas ta.