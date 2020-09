Hiina kaitseministeerium kritiseeris pühapäeval USA raportit Hiina sõjalistest ambitsioonidest ja ütles, et hoopis Ameerika Ühendriigid ise on suurim oht rahvusvahelisele korrale ja maailma rahule.

USA kaitseministeeriumi aastaaruandes kongressile vaetakse Hiina sõjalist arengut ja eesmärke ning hoiatatakse, et neil on "tõsine mõju USA rahvuslikele huvidele ja rahvusvahelisel reeglitel põhinevale korrale".

2. septembril avaldatud raporti kohaselt on Hiina relvajõud juba jõudnud USA-le järele või möödunud mitmes valdkonnas, nende seas on sõjalaevade ehitamine, maismaal baseeruvad ballistilised ja tiibraketid ning õhutõrjesüsteemid.

Hiina plaanib 2030. aastaks kahekordistada oma tuumalõhkepeade arvu ning saavutada võimekus saata neid ballistiliste rakettidega teele nii maalt, merelt kui õhust, ütleb USA kaitseministeerium raportis.

Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja kolonel Wu Qian ütles, et raport moonutab julmalt Hiina eesmärke ning rahvavabastusarmee ja Hiina 1,4 miljardi elaniku suhteid.

"Aastatega kogunenud tõendid näitavad, et just USA on piirkondlike rahutuste ässitaja, rahvusvahelise korra rikkuja ja maailma rahu hävitaja."

USA viimase kahekümne aasta tegevus Iraagis, Süürias, Liibüas ja teistes riikides on andnud tulemuseks 800 000 inimese surma ja miljonite sunnitud ümberasumise, ütles Qian.

"Selle asemel, et oma tegevuse üle järele mõelda, avaldas USA niinimetatud raporti, milles esitatakse valeväiteid Hiina normaalse kaitse ja sõjalise ehitustöö kohta."

"Me soovitame USA-l vaadelda Hiina riigikaitset ja sõjalist ehitust objektiivselt ja mõistuslikult, lõpetada valeväidete esitamine ning astuda konkreetseid samme kahepoolsete sõjaliste suhete tervisliku arengu tagamiseks," lisatakse kaitseministeeriumi avalduses.